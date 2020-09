ERISAADE | Millal tuleb koroonavaktsiin? Kas Eesti tellitud Astra Zeneca vaktsiini tagasilöök on tõsine?

Delfi „Erisaade“ võttis täna luubi alla võimlaiku koroonavaktsiinini jõudmise küsimuse. Saates oli külaliseks ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna juhataja Triin Suvi, kes rääkis, kus maal koroonavaktsiini arendamine maailmas on ning mida arvata rohkem tähelepanu pälvinud uudistest vaktsiini olemasolu või väljatöötamise tõrgete kohta. Saatejuht oli Raimo Poom.

Ravimiameti spetsialist tõdes, et vaktsiini ei ole veel lihtsalt selle pärast, et arenamisega pealehakkamisest on veel liiga vähe aega möödunud. Kuid selle eest käib tema sõnul töö väga suure hooga. „Paistmas on tegelikult väga palju, sest tegemist on haigusega, mis puudutab väga paljusid inimesi üle maailma ja seetõttu on vaktsiini arendus väga suures hoos,“ rääkis Triin Suvi.

„Praegu on väga palju vaktsiini kandidaate eelkliinilises faasis. See tähendab, et neid testitakse loomade peal. Neid on umbes 145. Ja umbes 40 on sellised, mis on jõudnud inimkatseteni,“ kirjeldas ta olukorda.

Küsimuse peale, kas nende hulgas on näha ka juba tõsiseltvõetavamaid kandidaate, märkis ta, et sel juhul tasub vaadata neid, kes on alustanud kliinilisi uuringud ehk siis vaktsiini katsetamist inimeste peal.

„Kliinilised uuringud jagatakse kolme faasi. Esimesed on sellised, kus kaasatakse väheste inimesi ja seal selgitatakse välja, kas vaktsiinil on mõni väga tugev kõrvaltoime ja kas temast üldse võiks olla kasu. Ehk siis, kas tekib immuunsus. Kui need kaks faasi on edukalt läbitud, siis alustatakse kolmanda faasiga ja see võikski olla koht, kus teravama pilgu alla vaktsiinikandidaat võtta,“ seletas Suvi.

„Kolmandasse faasi on kaasatud tavaliselt kümneid tuhandeid inimesi. Euroopas tegeleb kolmanda faasi uuringutega praegu kolm ettevõtet, USA-s on üks, neli on Hiinast ja üks on Venemaalt. Maailma erinevates paikades käivad uuringud ning tehakse palju koostööd omavahel,“ rääkis spetsialist.

Kuid seda, kas neist kliinilisse faasi jõudnud vaktsiinikandidaatidest mõni ikka pärsi tõsiseltvõetav juba on, ei saanud ta veel öelda. „Praegu seda veel öelda ei saa. Kliiniliste uuringute andmed on salastatud. Ja andmeid kogutaks ikkagi kuid. Need firmad alustasid oma uuringutega alles suvel ja tegelikult lõpptulemusi veel pole. Lõpuni jõudmine sõltub ka palju sellest, kas selgub uuringute käigus probleeme, näiteks, et vaktsiin ikkagi ei ole piisavalt ohutu või pole ta piisvalt efektiivne,“ sõnas Suvi.