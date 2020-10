ERISAADE | Miks Lätis koroonapuhang ootamatult lõkkele lõi? Lõunanaabrite jaoks on küsimärgiks testide arvu langus Eestis

Kui vaadata lõunanaabrite uudistekanaleid, on koroonaviirus taas vaieldamatult teema number üks. Pole ka imestada, näiteks ainuüksi eile lisandus 95 uut juhtumit. 14 päeva nakatumisnäit 100 000 inimese kohta on kerkinud üle 51, ületades ka Eesti numbrit.

Spolitise sõnutsi tõstis viirus taas pead seetõttu, et ühiskond oli otsesõnu tüdinenud. Enam ei kuulatud valitsuse nõuandeid ning igasugu meetmed - distants, kätepesu, maskide kandmine - muutusid tühiseks. Näiteks on suur kolle ühes Riia koolis. Klassid läksid mõtlematult kooliekskursioonidele, kaasas ka mõni külmetusnähtudega õpilane, nakatusid ka õpetajad ja nii hakkas viirus vohama. Lisaks on põhjuseks suuremad üritused kinnistes ruumides.

Läti valitsus ja terviseeksperdid on tegutsema asunud. Alates 7. oktoobrist tuleb ühistranspordis maske kanda, Spolitis kinnitab, et seda ka tehakse. Lisaks on piiratud maksimaalset osalejate arvu nii väli- kui ka siseüritustel. Järgmisel nädalal on koolivaheaeg, pärast seda jäävad gümnaasiumiõpilased sarnaselt kevadele distantsõppele.

Just Läti eestvedamisel pandi mõni aeg tagasi punkt Balti mullile. Kuna näitajad on ühtlustunud, viitas Eesti välisminister Urmas Reinsalu sel nädalal, et taas on õhus võimalus, et see taastatakse. Spolitis ütleb, et üldiselt on Läti valitsus seda ideed toetav.

Küsimusi siiski on - näiteks seegi, miks Eestis on testide arv viimasel ajal järsus langustrendis. Tema andmetel on märtsist saadik üldiselt Eesti, Läti ja Leedu testide maht olnud sarnane, vaid Leedus pisut kõrgem. "Oktoobri alguses aga meil kahekordistus, mis seletab hüppelist juhtumite kasvu," viitab ta.

Kuidas on läinud Läti majandusel ja kas eriolukord on välistatud? Kuidas suhtutakse seal turismi ja välismaale reisimisse? Lähemalt saab kuulata erisaatest.

