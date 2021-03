ERISAADE | Mihhail Kõlvart sooviks möödunud kevadest veel rangemaid piiranguid. „Olukord halveneb igal juhul!“

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart esineb kriitiliste sõnavõttudega valitsuse aadressil ja kutsub ministreid üles ametlikult hädaolukorda välja kuulutama. Kõlvart seletas Delfi „Erisaates“, et näeb epideemia edasist arengut mustades värvides, olukord läheb halvemaks. Seetõttu peaks valitsus tema sõnul loobuma piirangutega jupitamisest ja kehtestama otsekohe möödunud kevadest veel rangemad piirangud. Mida aga linn saaks teha, et juba olemasolevaid piiranguid paremini järgitaks? Selles osas laiutas meer rohkem käsi. Linnal polevat õigust mõjutada kaupmeeste käitumist. Samuti ei saa Kõlvarti kinnitusel linn isegi endale kuuluvas ühistranspordis maski kandmise nõude täitmist kontrollida. Miks nii, linnapeal on põhjendused.

Miks olete kriitiline koalitsiooni vastu, kes püüab ju piiranguid karmistada, seda tööd teeb koalitsioonis ka teie enda partei?

Alustame sellest, et Tallinn ja mina pole koalitsiooni vastu kriitilised, ega ka peaministri suhtes. Tallinn on ka varem oma seisukoha kujundanud ja avalikult seda ka arutanud. Sealhulgas ka riigi valitsusega. See ei sõltu sellest, milline on koalitsiooni koosseis. Minu arvates on see ka õige eriti kriisiolukorras, et räägime asjadest nagu nad on. Kui meil on sõnum, siis selle ka anname, ka avalikult.

Tõepoolest me näeme, et täna oleks vaja ühiskonnale anda selge signaal. Nii nagu ka peaminister ütles, et meil on sisuliselt eriolukord, siis seda on vaja selgelt sõnastada ja ka ametlikult vormistada.

Seda on vaja selleks, et inimestel oleks selge arusaam, et mis seis on ja mis on perspektiiv. Täna näeme, et asi pole ainult selles, et praegune olukord on halb. Probleem on selles, et see hakkab halvenema lähinädalatel. Ja kui on näha, et on vaja täiendavaid meetmeid rakendada, siis ei saa ega tohi seda teha nädala statistika alusel. Seda on vaja teha ennetavalt, mitte nii, et igal nädalal tehakse uued otsused ja uued piiranud.

Kas olete siis juba põhimõtteliselt seda meelt, et praegu teatatud täiendavad piirangud ei tööta? Kasvõi see, et nädalavahetusel lähevad kinni ostukeskused, kohvikud ja muud avalikud kogunemise võimalused?