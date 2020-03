ERISAADE | Mihhail Kõlvart: riigi venekeelne kriisi-SMS oli üks lause, nelja lühendiga. Riigi tasandil ei osata vene elanikega suhelda

Alustame sellest, et minu arvates on meie ühiskond piisavalt küps, et aru saada, et piirangud on eelkõige signaal. Signaal, et anda inimestele mõista, mis olukord on, mis on võimalikud stsenaariumid ja mida tuleb ette võtta. Samas loomulikult peab tekkima kontrollmehhanism.

Siin peame arvestama, et inimressurss on piiratud, nii politseil kui linna MUPO-l. Aga vaatama sellele, kõik meie inimesed on rakendatud, et kontrollida ja inimestega suhelda. Kordan, piirangud pole selleks, et inimesi karistada, vaid selleks, et anda neile mõista, mis on olukord. Ja sellest sõltub, kas inimesed saavad aru ja neil tekib enesekontroll ja arusaam, miks see on tähtis. Siis see hakkab tööle.

Aga inimesi on vähe. Me Tallinnas tekitame praegu ka reservi ehk MUPO-da üldse mitte seotud ametnikud on valmis appi tulema ja neid saab rakendada. Pluss meil on noorsootöötajad, nemad samamoodi on tänavatel ja suhtlevad eelkõige laste ja noorega.

Ütlete, et meetmed peaks saatma signaali, aga juba eile oli näiteid, kus teatud poed tegid allahindlusi ja inimesed tormasid kohale. See on täiesti vastupidine sellele, mis signaali me tahame saata. Kuidas niisugust asja saab ära hoida? Millega?

Peame arvestama sellega, et eriolukorras peavad valitsusel olema täiendavad võimalused ja õigused operatiivselt reageerida. Mina poleks küll suutnud oodata, et jaeketid suudavad sellise asja välja mõelda – korraldada kampaaniaid eriolukorras. Tahaks näha inimesi, kes selle välja mõtlesid.

Aga ma arvan, et oleks õige, et valitsus suudaks operatiivselt reageerida ja kehtestada operatiivselt piiranguid.

Valitsus aga ei pruugi igale poole jõuda. Ma kujutan ette, et kohalikul omavalitsusel on ikka palju parem pilt, mis teil toimub linnaosades, tänavatel, parkides.. Kas linnal on piisavalt õiguseid või vajaksite mingeid lisavõimalusi kiireks reageerimiseks?

Tõesti omavalitsused saavad reageerida operatiivsemalt, kui selleks on olemas õiguslik baas. Selle pärast saadame regulaarselt valitsusele ettepanekuid, sest on palju valdkondi, kus meil puudub õiguslik baas sekkuda. Kui saaksime reguleerida kaubanduskeskuste ja toidupoodide tegevust, siis ma arvan, et meie poolt tuleksid vastavalt olukorrale kiired otsused. See ei ole etteheide, omavalitsusel tõesti oleks võimalik kiiremini reageerida, kui instrument oleks.