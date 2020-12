ERISAADE | Mihhail Kõlvart koroonakriisist: valitsuse praegune lähenemine pole jätkusuutlik. Tuleks olla valmis ka hullemaks stsenaariumiks

Sügise hakul oli Tallinn omamoodi teerajaja koroonaviiruse teise lainega võitlemises. Kehtestati mõningad piirangud, mis pälvisid ka kriitikat. Toona olid koroonanäitajad üpris väikesed, praeguseks on pilt teine. "Ilmselt peaksime tunnistama, et suvel, septembris ja oktoobris me elasime illusioonis, et ohtu ei ole. Või et oht läheb kuidagi ise mööda. Esialgu oli illusioon, siis lootus. Sõnumid, mida saime nii teadlastelt kui ka valitsuselt, alati rahustasid meid," arutleb Kõlvart.

Ta nendib, et see pole iseenesest halb, aga meil tekkis arusaam, et pole põhjust kahelda olukorra stabiilsuses. "Meie (Tallinna linnavalitsus - toim) püüdsime öelda, et oht on tegelikult olemas, parim viis on ennetada."

Tema jutust koorub, et riiklikud sammud polnud piisavad. "Tegime Tallinnas palju selleks, et olukorda kontrolli all hoida, aga peale koolivaheaega seda kontrolli ainult Tallinna ressursiga polnud enam võimalik," nendib ta. Kõlvarti hinnangul ei läinud kevadise aja õppetunnid valitsusele korda. Ei tegeletud piisavalt ennetamise ning teiseks laineks ettevalmistumisega.

Riigil puudub laiahaardeline koroonaplaan

Kõlvart tõdeb, et mõte riigi lukkupanemisest pole populaarne. Samal ajal teoretiseerib ta, et ehk oleks rangemate meetmete kehtestamine abiks sellele, et saaks ikkagi jõulude ajaks piirangutest välja tulla. Ta lisab, et mõnedes teistes riikides säärane lähenemine töötab. Ta rõhutab, et lukkupanemise vältimise kõrval peaks riigijuhid olema valmis hullemaks stsenaariumiks. "Minu arvates on vähe sellest, et ainult reageerime ja enda taktikat ehitame üles lähtuvalt sellest, mis tänase päeva statistika. Selline lähenemine pole jätkusuutlik," viitab ta riigi sammudele.

"Sammud peaks ette programmeerima. Kui olukord läheb halvemaks, siis sellised meetmed. Kui olukord hakkab paranema, siis selline piirangutest välja tulemise plaan. Inimestele tuleks seda kommunikeerida, et oleks arusaam, kus praegu oleme ja mis juhtub siis, kui olukord tõesti hakkab halvenema," arutleb ta ja lisab, et eriti valmis peaks olema selles, mis puudutab tervishoiusüsteemi toimetulekut. Mis Tallinna puutub, siis riikliku eriolukorra kehtestamise puhul rakenduks "punane stsenaarium". Maakeeli öeldes on see tegevusplaan. "Igal linnaasutusel on selge arusaam, et kui nupp vajutatud (eriolukord kehtestatud - toim), mida tuleb teha, mis igapäevane töökorraldus."