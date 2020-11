ERISAADE | Mida ütleb koroonapatsiendina haiglasse jõudnud ajakirjanik ja psühholoog neile, kes piirangute vastu võitlevad?

Eesti Ekspressis aastaid rubriigis "Õnne valem" inimhingede iseärasuste üle arutlenud Jõgeda räägib saates ka sellest, kuidas ta juba enne haigestumist ise jõudis järeldusele, et maski on mõistlik siiski kanda ja kuidas püsib sama arvamuse juures ka pärast haiglavoodist pääsemist.

Mida arvab ta psühholoogina maskikandmise vastu protestijate motiividest? "Ma näen, et nendel inimestel on hästi palju segadust. Nad püüavad maski eitamise kaudu tegelikult eitada hoopis muid asju. Näiteks seda, et nad ei ole rahul riigikorraldusega, nad ei ole rahul valitsuse kommunikatsiooniga, nad ei ole rahul teiste asjadega, mitte tingimata maskiga. See mask on lihtsalt väljendus, mille kaudu on praegu kõige lihtsam oma sõnumit edastada," arvab ta.

Kuula saadet:

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!