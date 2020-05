ERISAADE | Merike Jürilo: Kui leidub neid, kes ei taha piirangutega arvestada, teeme ka edaspidi koostööd politseiga

"Valitsuse korraldusel seatud piirangud ei ole päris vabatahtlikud. Liikumisvabaduse piirangud tähendavad seda, et asutused-ettevõtted peavad ka reaalselt jälgima, et nad nendest piirangutest lähtuvad. Ja peavad pingutama selle nimel, et jälgida, et müügisaalis või asutuse siseruumides ei oleks liiga palju inimesi korraga, et needsamad distantsi hoidmise meetmed toimiksid. Ja see tõesti eeldab, et vastutus ja tahe ühiskonnas toetada seda, et see nakkus ei saaks uuesti levima, see peab asuma seal, kus seda vastutust on kõige parem võtta. Mitte kunagi ei jõua ei terviseamet ega politsei iga ettevõtet ja asutust täpselt mõõdulindiga mõõtma. Seega minu usk ja soov on küll, et meie inimesed ja asutused-ettevõtted võtavad seda tõsiselt ja annavad enda poolt parima," rääkis Jürilo.

"Nagu kaitseväes on ütlus, et iga okas loeb, siis ka siin on nii, et igaüks oma tegevuse kaudu saab võtta maha selle hirmu, et see nakkus hakkab levima. Aga kui ikkagi leidub neid, kes ei taha arvestada nende seatud piirangutega, siis siinkohal kindlasti terviseamet teeb koostööd ka politseiga. Aga ma siiralt loodan, et terviseküsimustes me ei pea pidevalt järelevalvet teostama, vaid see vastutus kasvab ühe enam ka ühiskonnas endas."

Jürilo ei nõustunud, et piirangute leevenemise käigus on Eesti nüüd proovimas "Rootsi teed".

"Ma päris Rootsi moodi ei proovi. Me jälgime väga hoolega haigestumise kasvutrendi. Kui see peaks kasvama hakkama, siis vajadusel tuleb ka karmimaid meetmeid tarvitama hakata. Aga ma siiralt loodan, et seda ei pea tegema hakata," ütles ta.

"Jah, maailm on valinud erinevad teed. On Rootsi tee, on Hiina tee. Ma usun, et Eesti inimesed ja ühiskond üldse on tasakaalukusega silma paistev. Loodan, et me ei lähe päris kumbagi teed, meil on oma tee. Ja seni see on hästi toimunud ja läheme samamoodi edasi."

Jürilo ja Terviseamet on kriisi jooksul saanud palju etteheiteid - kriitikaga on esinenud nende suunas näiteks ministrid Helmed, samuti ekspoliitik Evelyn Sepp. Kas olukorras, kus kriisis näib olevat hingetõmbehetk, on Jürilo valmis, et tema suunas süüdistused hoogustuvad?