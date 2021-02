ERISAADE | Mati Heidmets: piirangute järgimine ja vaktsineerimine näitavad, kui tugev on meie ühis- ja rahvustunne

"Ta (koroonapandeemia) on selline loomulik "eksperiment", mis näitab seda, kuivõrd laialdaselt ühes ühiskonnas, ühe rahva puhul on levinud selline mõtteviis, et ei ole tähtis ainult see, kuidas mina hakkama saan, vaid kuivõrd ma olen valmis iseennast piirama üldise ja laiema hüve huvides. Eriti käib see nooremate inimeste puhul - see maski ettepanemine, distantsi hoidmine võibolla nii tähtis ei ole nooremale inimesele endale, kuivõrd motiiv on see, et üldist heaolu üleval hoida. Ja see on mõnes mõttes ka mingi indikaator selle kohta, kuivõrd tugev ühistunne, minu pärast ka rahvustunne ühel või teisel maal levinud on. Seetõttu ma oleks eeldanud, et meie kohalikud rahvuslased oleks selle viiruse ja vaktsiini teemal märksa innukamalt sõna võtnud, kui nad senimaani teinud on," arutles Heidmets.

Just tugeva rahvustundega seletab ta näiteks üht maailma madalamat viirusesse nakatumise näitajat Soomes. "Kui mõne Soome sõbraga rääkida, siis nad seletavadki umbes selles võtmes, et tavaline Soome inimene on ühest küljest seaduskuulekas ja siis kõva Soome asja ajaja. Ja Soome asja ajamine käibki selle kaudu, et ta paneb maski ette ja saab aru, et see ongi Soome asja ajamine."

Heidmets kommenteeris saates ka "tärkavat rumaluse pandeemiat", nagu sõnastas Eesti Päevaleht oma reedeses juhtkirjas teaduse eitajate ja vaktsiinivastaste agressiivsemaks muutunud tegevust.

"Meie praegune elu on üles ehitatud teaduse ja teadmiste ja tõenduste põhise arusaama kohaselt. Ja tänu sellele arusaamale autod sõidavad, lennukid lendavad, kui hammas kukub ära, siis pannakse uus. Selles mõttes tõesti on rumaluse ja ebaadekvaatsusega tegemist," rääkis ta.

"Muidu võiks ju selle peale irooniliselt ja skeptiliselt vaadata - no usud seda lamedat maad ja süvariiki, no mis sa teed -, aga tänases seisus seoses viiruse ja vaktsineerimisega võtab märksa kriitilisema pilgu ette. Sa võid ju küll ajada rumalat juttu, aga kui selle tulemus on see, et me kõik oma üldrahvalikke piiranguid peame veel ja veel ja veel pikendama, no siis tuleks, ma arvan, sellistele asjadele ikkagi selgelt "ei" öelda või vastu hakata."