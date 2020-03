ERISAADE | Martin Helme avaldab valitsuse täpse majanduspaketi: laenud, käendused, toetused, kompensatsioonid, maksuküsimused

-Avaliku sektrori palkade kärpimisest: „Kui hakkame praegu avalikus sektoris kärpima, siis see on suur osa eesti majandusest. Kui hakkame seal raha koomale tõmbama, lükkame Eesti majandust langust kiiremas suunas. Ma viimas hetkeni võitleksin sellele vastu, et seda teed minna. Kui kriis on pikem, siis tõenäoliselt sellest pääsu ei ole ja siis muidugi on selge, et see puudutab kõiki, ka kõrgemaid riigiametnikke.“

-Laenu võtmisest riigile: „Järgmise nädala alguses peaksime esimese lühiajalise võlakirja tegema. Pakkumine on väljas 200 miljoni euro peale. Sealt saame mingi tunnetuse kätte, mis hinnaga raha pakutakse meile. Lisaks on meie poole pöördunud erinevad rahvusvahelised finantsinstitutsioonid, kes on pakkunud pikema vinnaga laenu, kümneks aastaks ja nii. Kindlasti ei võta me seda laenu ühe korraga, me ei taha sattuda olukorda, kus praeguses hüplikus olukorras seda teeksime. Kõik rahapressid on käivitunud, ja võib loota, et mõne nädala pärast on raha pakkumine suurem.“

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

