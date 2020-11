ERISAADE | Maris Jesse: näeme lähinädalatel samasuguseid suuri nakatunute arve, 200 kandis ja ülegi

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse hoiatab, et lähinädalate prognoosides on vähemalt sama suured nakatumisnäitajad, kui viimastel päevadel on olnud. „Näeme samasuguseid kõrgeid numbreid, kahesaja kandis ja ülegi,” ütleb ta.

Olukorra stabiliseerimiseks läheb aega. Jesse sõnul on praegu oluline aeg, kus inimesed peaksid muutma oma käitumist. „Praegu on oluline võtta teistest inimestest kaks meetrit distantsi. Kui ei ole võimalik, siis mask pähe. Kui on vaja just füüsiliselt koosolekuteks kokku tulla, siis mask pähe. Ühistranspordis kindlasti mask pähe,” loetleb ta meetmeid, mida inimene ise peaks võtma.

Pärast saate salvestamist lisab Jesse, et kuna just Tallinnas ja Harjumaal on suur haigestumisnäitaja, tuleks selles piirkonnas järgmiste nädalate jooksul kindlasti kõik sünnipäevad ja muud säärased kogunemised ära jätta.

Eetris tõdeb ta veel, et kõigis Tallinna ja Harjumaa töökohtades, kus kaugtöö on võimalik, oleks mõistlik seda ka teha. Nii väheneb tõenäosus, et viirus levib ühelt töötajalt teistele.

Põhjus, miks nakatunute arv on kevadisega võrreldes nii suur, ei ole Jesse sõnutsi sugugi seotud haiguse agressiivsema levikuga. „Kevadel jäi tõenäoliselt väga kerge sümptomaatikaga inimesi testimata, ametlikult COVID-haigeteks registreerimata. Kuigi numbrid on nakatumiste arvu poolest suured, ei ole haiglatesse sama palju ja sama kiiresti inimesi jõudnud kui kevadel. Praegu avastatakse ja testitakse rohkem,” kommenteerib ta.

Suve lõpus tuli terviseamet nakatumiskollete piiritlemisega Jesse hinnangul väga hästi toime. Arvud olid väikesed, nakatunud ja lähikontaktsed selgitati kiiresti välja ning inimesed pidasid distsiplineeritult kinni 14-päevasest karantiinist. „Nii need nakatumisahelad ära katkesid,” nendib Jesse. Ta lisab: „Praegu on koldeid palju rohkem ja ei saa loota ainult sellele, et terviseamet jõuab nakatunute ja nende lähikontaktseteni.”

Krista Fisheri ja Mario Kadastiku koostatud nakatumismudelid, mis eile Eesti Päevaleheski avaldati, olid kolmapäeval ka terviseameti ja sotsiaalministeeriumi ees. Nende järgi planeeriti valitsusele eile esitatud ettepanekud.