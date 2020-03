ERISAADE | Marina Kaljurand: Euroopa jäi koroonakriisis hiljaks. Miks Mart Helme Soome siseministrile ei helista?

Ta räägib lühidalt, kuidas eneseisolatsioonis toime tulla.

„Esimesed paar päeva ma lihtsalt magasin maha. Aga siis lihtsalt tekkis rütm. Hommikul üles, siis lähen koertega metsa, kuhu tuleb ka minu lapselaps, keda ma eemalt näen, nagu ütlesin. Siis tulen tagasi koju ja teen midagi majapidamislikku – pesen aknaid või koristan. Ja siis ma töötan, loen midagi. Ja õhtul on mõni hea raamat või film ja tegelikult on kujunenud teatud rütm ja see mulle sobib.“

„Minu soovitus ongi, tekitada mingisugune rütm. Sellest kellast kellani teen seda, siis teen seda. Mul on sellest küljest hea, et mu abikaasa ja lapsed käivad töö ja toovad mulle toitu. Ehk võin lubada endale seda luksust, tekitada endale kodukarantiin ja hoida eemale teistest inimestest,“ märkis eurosaadik.

Aga kuidas europarlament praegu üldse töötab? Algaval nädalal peab näiteks Eesti riigikogu oma 101 liikmega kokku tulema, et valida omale esimees ja aseesimehed. Juba selle kohta on öeldud, et see võib olla täna ohtlikult suur kogunemine. Aga europarlamendis on 700 liiget, eri riikidest – kui kokku tuldaks, oleks nakatumisoht ikka selgelt suur?

Kaljurand seletab, et europarlamendis on leitud viis pidada istungeid distantsilt, olgugi, et algelisi kaugtöö digivõimalusi kasutades.

„Praegu on mingi rütm tekkinud, teame oma graafikut juulikuuni. Strasbourgis ei toimu midagi, toimuvad kord kuus miniplenaarid Brüsselis. Esimene, kus me arutame ja hääletame on algava nädala neljapäeval Brüsselis. Soovitus on kõigile, et osalege distantsilt. Kuidas see välja hakkab nägema? Praegu saan aru, et meile saadetakse e-mail hääletuslehega, mille täidame ära, allkirjastame ja saadame tagasi europarlamendile. Kuidas toimub arutelu, kas lülitatakse kedagi sisse, kas tõlkidel on võimekus tõlkida sedasi või tuleb sõnavõtud kirjalikult.. selle tööprotseduuri kohta ei oska ma veel midagi öelda,“ rääkis Kaljurand.

Ta tõdes, et ootaks Eesti riigikogult nüüd digiistungite korraldamise lahendusega välja tulemist, mille saaks Euroopas kasutusele võtta.

„Mina ootaksin Eesti riigikogult midagi enamat, kui meilimine, skännimine ja faksimine. Praegu toimuvad häkatlonid, IT kogukond on valmis abistama. Ma ootaks, et Eestis töötatakse välja mingisugune mudel, mille saaks Euroopa parlament kui mitte sellele plenaaristungil, siis paari pärast kasutusele võtta.“