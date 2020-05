ERISAADE | Maasikad on alles algus, vanker läheb edasi. Valitsus keerab ust võõrtööjõule ka edaspidi ja üha kõvemini kinni

Nergi lisab, et töötule on põllutöö kõrvalt keeruline ka uut tööd otsida, mida ta tegelikult ju tegema peaks. "Just tuli uudis, kuidas Cleveron on koondanud 50 inimest. Eeldatavasti siis Viljandist. See 50 inimest lisab sinna töötute statistikasse küll selle numbri juurde ja siis Helmed saavad jälle rääkida, et meil on nii palju töötuid," ütleb Nergi ja lisab: "Aga kas päriselt need insenerid sealt Cleveronist lähevad põllule tööle? Ma kahtlen selles. Või kui, siis hoogtöö korras ja üheks päevaks."

Mikovitši sõnul ei tee valitsus arvatavasti võõrtööjõuga mitte ühtegi järeleandmist ja inimesed jäetaksegi olukorda, mis on tekkinud, ning lastakse neil endal sellest välja ujuda. "Tuleb vaadata, et mis edasi saab. Kui suurte kahjudega tänavune aasta siis lõppeb," sõnab ta.

Poliiiline oportunism

EKRE esimehe Mart Helme jutt pole millimeetritki teine, kui see, mis ta eelmise aasta aprillis ERR-i intervjuus Toomas Sildamine rääkis. Ütles ta ka toona, et kohalikest maasikate korjamiseks piisab ja võõrtööjõud Ukrainast on Eesti majandusele hukatus.

Seega - kui palju on võõrtööjõu piiramise põhjuses tervisekriisi ja kui palju poliitilist oportunismi EKRE maailmavaade kriisi kasutades valitsusse suruda?

"Mõlemat ikka," räägib Mikovitš, et osad inimesed siiralt ka kardavad, et ukrainlastega võib viirus levida. Ukrainas on tehtud vähem teste ning infot COVID-19 olukorra kohta nende riigis võiks meil olla rohkem.

Samas leiab Nergi, et kui vajalikud töökäed oleks siis Eestisse toodud, kui põllumehed kisama hakkasid, oleks nad juba kaks nädalat jõudnud karantiinis olla ja probleem oleks praeguseks lahendatud.