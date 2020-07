ERISAADE | Louis Freeh juhtum. Eesti liitlased keelduvad koostööst, kui info läheb vale inimese kätte

Martin Helme palgatud USA advokaat esindas veel hiljaaegu hiiglaslikus rahapesus süüdistatud ettevõtet, mille raha liikus muu hulgas Danske Banki Eesti filiaali kaudu. Ettevõttega on seotud kurikuulus Vene advokaat, kellele esitati õigusemõistmise takistamise eest hiljem kriminaalsüüdistus.

Roonemaa: Louis Freeh on olnud ühe rahapesusüüdistusega kliendi esindaja, kelle suhtes oli USA-s vägagi mahukas uurimine. Selle sama rahapesu asja juured või harud ulatuvad Eestisse ja puudutavad praegust Danske Banki kriminaaluurimist, mis tegelikult tähendab otsest huvide konflikti. Me ei tea siiani, miks Martin Helme, kellele valitsus andis sisuliselt vabad käed sellise lepingu sõlmimiseks ja partneri leidmiseks, valis välja just Louis Freeh. Aga võime eeldada, kuna siin on väga kõlavad nimed – Louis Freeh, endine FBI direktor ja vägagi mõjukas inimene USA-s olnud, üks tema lähedasi kolleege, kes Danske juhtumiga peaks ka tegelema hakkama, on endine Interpoli juht. Kõlavad nimed on küllalt oluline osa sellest, miks Martin Helme ja tema poliitilised nõunikud just selle büroo kasuks otsustasid. Teine põhjus: me näeme, et Louis Freehil on küllalt lähedased suhted mitmete Trumpi administratsiooni väga oluliste inimestega. Näiteks justiitsminister William Barriga jne. Trumpi valitsusele lähedale saamine võib ka oma rolli mängida. Mis on aga õnnetu asi: selle kolme miljoni euro eest, mis me järgmise kahe aasta jooksul Louis Freehile maksame, vääriks Eesti avalikkus kindlamat teadmist, et milles see leping seisneb, mida ta tegema peab, kuidas talle tasutakse, kuidas maandati võimalikud huvide konfliktid jne. Martin Helme ja rahandusministeerium lihtsalt blokeerib kõik need küsimused ära.

Tiks: Väga lapsikut peitusemängu mängitakse. Näiteks Mart Helme valitsuse pressikonverentsil, kus ta rääkis siis, et teab, aga ei ütle. Mitte ainult avalikkusele. Mitte ainult meie ei tea, kuidas jõuti sellise meheni, kes siis ei esindanud mitte ainult rahapesusüüdistustega Prevezoni, vaid tema minevik on palju kirjum ja huvitavam. Aga valitsuse ministridki ei tea. Siiralt usun, et nii Ratas, Reinsalu kui Aeg tõesti ei tea, kuidas see protsess sündis ja kust see tuli. Ja kõige naljakam on, et nad ei taha ka teada. Annavadki Helme saladuseks selle.