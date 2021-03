ERISAADE | Liina Kersna: kui vähegi võimalik, palun jätke oma lapsed koju. Kaalume kahe riigieksami edasilükkamist

Koolid lähevad täielikult distantsõppele, lasteaiad on ikkagi avatud. Haridusminister Liina Kersna seletab Delfi „Erisaates“, mis on reeglid, kellele on erandid ja kuidas uuest olukorrast aru saada. Samuti tuleb juttu sellest, et ikka on veel terve hulk lapsi ja peresid, kel pole kodus arvutit või internetti, et olla distantsõppel. Minister ütleb, et märtsis asi laabub ja otsitakse lisaraha. Kersna seletab, et kahe esimese riigieksami puhul kaalutakse nende edasilükkamist, aga selleks on vaja seadust muuta. Haridusminister seletab ka lahti, kuidas võiks tulevikus hakata koolides turvaline õpe toimuma: selleks on vaja ventilatsiooni, CO2 andureid, maske ning kiirteste. Saatejuht on Raimo Poom.

Mis muutub kõige olulisemalt?

Kõige olulisem muutus on see, et 1-4 klassi lapsed lähevad ka distantsõppele. Tänane olukord on nii kriitiline, et kontakte tuleb vähendada ja seetõttu otsustasime, et ka kõige väiksemad peavad jääma distantsõppele.

Lasteaedu me otsustasime mitte kinni panna, sest ka kriisi olukorras on mitmeid ameteid, kus lapsevanemad ei saa jääda koju kaugtööle. Nad on eesliinil või ka toidupoes müüjad ja neil ei ole võimalik teha otsust last mitte lasteaeda viia, sest siis ei saa nad teha oma tööd. Piiranguid tuleb vaadata tervikuna.

Aga kuskil oli juba jutt, et Tallinnas näiteks saavad lapsed ikkagi 1-4 klassini koolis. Mis nüüd see siis on?

Meedia on seda rõhutanud. Tegelikult on ka valitsuse korralduses võimalikud erandid. Koolikorraldus peab olema tegelikult paindlik. Tõesti, peredes on erinevaid olukordi ja mingi paindlikkus peab jääma. Samas on selge see, et enamus lapsi 1-4 klassini on distantsõppel.

Kuidas on täpsemalt lasteaedadega? On segaduses vanemaid, kes on jõudnud juba hüüatada, et kuidas on määratud need, kes tohivad lapsi edasi lasteaeda viia, kas ainult eesliini töötajad? Kust piirid lähevad, kus on nimekiri?

Meie eesmärk on ühiskonnas kontakte vähendada, et me võimalikult vähe liiguksime ringi, võimalikult vähe kohtuksime inimestega näost-näkku. On vaja mõelda kriitiliselt, kellega peame kohtuma, millised kohtumised saame edasi lükata või veebis teha. On kriitilise tähendusega, et me kõik mõtleksime läbi, kui palju kontakte me saame omale lubada.