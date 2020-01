ERISAADE | Kumma peaks uusaastaööl keelama – ilutulestiku või presidendi kõne?

Iga aastaga paistab aina enam juurde tulevaid neid, kes ei näe uusaasta puhul korraldatavates ilutulestikes suurt mõtet – raha lendab uhkelt taevasse, aga pahandust võib tulla kui palju.



Anette Parksepp on ilutulestiku halvemad omadused omale selgeks teinud ja toob need stuudios järjest välja. Muuhulgas märgib ta, et päästeamet sai kolm korda rohkem väljakutseid uusaastaööl seekord võrreldes eelmise aastaga. Saksamaal oli väga kurb sündmus põlema läinud loomaaiahoonega. „Kahjusid on. Tundub loogiline, kui probleem on, siis võiks midagi teha,“ märgib Parksepp.

Aga samas ei ole ta kohe seda meelt, et kõige targem oleks ära jätta suuremad omavalitsuste ilutulestikud. „Kas probleem on just suurte ilustulestikega või siiski nendega, mida inimesed ise korraldavad,“ küsib Parksepp.

Vahetult enne uusaasta paugutamise ametlikku algust peab Eesti president oma traditsioonilise pöördumise rahva poole. Stuudios arutatakse, kas võiks ikkagi riigipea sellest viimaste aasta minutite kiirest pöördumise ettevuristamise traditsioonist ära päästa, inimesed oleksid ehk pisut varem eetrisse mineva pöördumise suhtes vastuvõtlikumal lainel?