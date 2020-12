ERISAADE | Küberohud luuravad tavainimesi: kolmandik ei tunne õngitsuskirja, annab ära paroolid, kasutajatunnused

Teisipäeval sai avalikuks erinevate riigiasutuste vastu toime pandud päris tõsine küberrünnak. Delfi „Erisaates“ räägib Riigi infosüsteemi ameti (RIA) küberintsidentide käsitlemise osakonna juht Tõnu Tammer, miks oli oluline, see info kiiresti avalikustada, mis toimub Eesti võrkudes igapäevaselt ja ka küberohtudest, mis tavainimesi enam ähvardavad. RIA statistika ja testid näitavad, et väga paljud inimesed ei tunne ära nn õngitsuskirju ja võivad lihtsasti oma paroolid ning kasutajatunnused internetikurjategijatele loovutada. Saatejuht on Raimo Poom.

Rääkides selle nädala uudisest, et künerkurjategijad pääsesid mitme riigiasutuse serveritesse, juhtis Tammer tähelepanu, et oluline oli see võimalikult kiiresti avaldada, et vigadest õpitaks ja nõrgad kohad parandataks.

„Tegelikult tuleb aru saada, et me räägime kolmest eraldi sündmusest, mida seob üks käekiri. See viitab, et nende kolme sündmuse taga oli pigem üks ründaja või ründajad. Kui mitu neid oli täpselt, eks seda selgitab välja kriminaalmenetlus.“

„Mis tõsisust puudutab, siis ajaliselt kõige hiljem toimus rünne Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse suunal. Me tulime selle uudisega välja 2. detsembril ja sündmusise toimus vähem kui 10 päeva varem. Tulime selle infoga välja väga-väga ruttu. Seda eriti võrreldes sellega, kui kiiresti tullakse sellise infoga välja erasektoris või teistest riikides. See on minu meelest märk tugevusest. Me räägime, siis kui juhtub. Ja kui me ei räägi, siis tegelikult on asjad turvalised.,“ märkis RIA spetsialist.

Ta seletas, et kiire info avalikustamisega tahetakse olla eeskujuks muuhulgas ka erasektorile. „Tahame olla eeskujuks, julgustada sellistes asjadest rääkima, sest kui õpime juba tehtud vigadest, siis on meil suurem tõenäosus samasid apsakaid tulevikus vältida, kui piltlikult öeldes samade ämbrite otsas korduvalt kolistada.“

Tammer kinnitas, et need nõrkused, mis tegid Eesti asutuste ründamise võimalikuks, on praeguseks parandatud. „Turvanõrkused on parandatud tänaseks. Käib ka turvapaiga aktiivne levitamine. See on taas positiivne nüanss, miks asjast tuleb teada anda.“