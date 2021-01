ERISAADE | Kristian Jaani võttis siseministri koha vastu 12 tunniga: Jüri Ratas helistas reede hilisõhtul ja andis aega hommikuni

"Minuga võttis ühendust reede õhtul vastu ööd Keskerakonna esimees Jüri Ratas ja andis aega hommikuni. Nii et sealt hetkest alates pole ma praktiliselt üldse veel magama jõudnud," rääkis Jaani. "See oli väga keeruline. Hästi oluline oli see, mida arvas sellest abikaasa, sisulised jutuajamised ka poistega. Sealt saad kindluse otsustamaks. Ja lõpuks muidugi pead ise peeglisse vaatama, see otsus peab sinu seest tulema. Sain kokku ka mõne Keskerakonna juhtkonna liikmega, sain vastused mõnedele küsimustele ja ka see aitas otsusele kaasa."

Jaani sõnul ei häirinud teda teadmine, et hilist tundi ja lühikest mõtlemisaega arvestades ei olnud ta ilmselgelt esimene kandidaat, kellele valitsuses siseministri ametit pakuti. "Vaatasin peeglisse ja mõtlesin puhtalt iseenda otsuse peale. Kellega veel räägiti, kas räägiti, mis rolli see ikka mängib? Minuga saadi kokkuleppele. Mina selle otsuse tegin ja olen valmis väljakutse vastu võtma."

Jaani sõnul ei ole ta enda jaoks ametit vahetades sugugi välistanud, et võib tulevikus politsei ridadesse uuesti naasta, ent hetkel seob tulevikuplaane poliitikaga. Ta ei ütle küll, millal, ent annab selgelt mõista, et pigem on tal plaanis astuda ka Keskerakonna liikmeks. Samas jätab ta diplomaatilliseks jäädes - "kardan, et kui ma ütlen, siis ma võin valetada" - siiski vastamata küsimusele, kas valijana on ta kunagi andnud oma hääle ka Keskerakonnale. Samuti ei välista ta kandideerimist sügisel kohalikel valimistel.

"Mina enda jaoks olen seda sellisena mõtestanud, et kui mul ikka tunne tekib, siis ma lähen tagasi (politseisse). See võimalus on mul alati olemas. Loomulikult hetkel on plaanid hoopis teistsugused. Aga see ei tähenda, et teine võimalus kuskile ära kaob. Loomulikult ma ei saa tagasi minna prefektiks või kuhu iganes, ma saan minna sinna, kus on koht, mis mind huvitaks, mis iganes see siis ka ei ole."

Kui veel esmaspäeva viimase minutini asub Jaani PPA juhi Elmar Vaheri alluvuses, siis teisipäeval siseministriks saades rollid vahetuvad. Küsimuse peale, kuidas see suhe niipidi võiks toimida, kostis Jaani: "Mul on hea inimene, kelle käest nõu küsida."