ERISAADE | Krister Paris ja Vahur Koorits: neljas jõud valitsuses. Koalitsioon peab arvestama Isamaa parempoolsete tahtmisega

Mis üleüldse on Isamaa parempoolsed? Erakonna juht Helir-Valdor Seeder ütles, et üks mitmest parteisisestest ühendustest. Samas annavad parempoolsete väljaütlemised arusaama justkui palju suurema kaliibriga ettevõtmisest.

Koorits: Parempoolsed pole lihtsalt mingi ühendus, vaid ikkagi survegrupp, mille eesmärk on oluliselt mõjutada erakonna poliitikat. Nende eesmärk on liigutada Isamaad suunas, kus nende arvates Isamaa praegu pole. Neile tundub, et EKRE-light versiooni on liiga palju. Peaks olema rohkem vana Isamaad, mis oli palju avatum, uuendus- ja Euroopa-meelsem.

Paris: Üks tuntumaid nimesid, kes seda fraktsiooni toetab, on Hendrik Hololei. Ta ütles ka, et tahaks Isamaas näha jälle Eesti kõige Euroopa-meelsemat parteid, mida erakond praegu teps mitte ei ole.

Kuidas nad Isamaad mõjutama hakkavad?

Paris: Partei juht peab ka aru saama, et fraktsioonilisusest võib tulla lõhenemine. Isamaa on valitsuse kaalukeel. Kui tahab, keerab võtme teises suunas ja on hoopis teistsugune valitsus.

Koorits: On ka neid, kellele väga meeldib EKRE-ga koalitsioonis olla. Isamaa arvestab seda, et erakonna ühtsus peaks säilima. Ei tasu ilmselt oodata mingeid väga suuri ja olulisi murranguid oodata. Küll aga on nimekirjas kaks riigikogu liiget. Ei ole Viktoria Ladõnskaja-Kubitsat, kes on samas ka parempoolsetele väga oluline kaasamõtleja. Seal on juba kolm liiget Isamaast, võib-olla mõned veel juurde, kes võivad teatud hetkel hääletada teistmoodi. Et seda ei juhtuks, peab kogu koalitsioon arvestama sellega, mida parempoolsed tahavad. See ongi teatud sorti survestamise vahend, kuidas tekitada olukorda, et koalitsiooni otsuste juures ei oleks ainult kolm inimest – Ratas, Helme ning Seeder -, vaid isegi kolmekesi olles peavad nad arvestama, et Isamaas on veel üks grupp väga selgete ja tugevate seisukohtadega inimesi. Muidu juhtub riigikogu saalis, et valitsuse ülekaal võib jääda üsna napiks.

Mis see kaalukeel on, et Isamaa muutuks?

Paris: Reitingud. Lõhenemine tähendab, et Isamaad kui parlamendierakonda enam ei pruugi olemas olla. Mänguruum on hästi ahtakene, samm vasakule või paremale ja järgmistel valimistel enam künnist ei ületa. Praeguse kursiga samas ka ei pruugi ületada. Kui aga loobuda EKRE light versioonist, siis kas erakond enam eristub Reformierakonnast või Eesti200-st?