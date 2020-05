ERISAADE | Kristen Michal: vihjame Ratasele mesilastantsuga, et vaja on pikemat majandusplaani. Tähtis on teaduse rahastus, andmed ja Helsingi tunnel

Kes on kriisi ajast poliitiliselt võitnud? Kõige enam on Michali sõnul nautinud olukorda EKRE, kellele see selgelt meeldib. Kui varasemates Eesti murdelistes kriisides sündisid Michali sõnul poliitilised suurkujud nagu Edgar Savisaar võib Andrus Ansip, siis Ratasega pole seda tema sõnul juhutnud. Eriolukorra lõpu poole nihkumisega koos muutub Michali sõnul aina suuremaks küsimuseks, mis on Eesti majanduse plaan järgmisteks aastateks ja selle peaks valitsus juba esitanud olema. Seal sees peaks olema nii suured taristuprojektid kui ka teaduse rahastamine ja andmete kättesaadavaks tegemine teadusele. Reformierakonna linnapeakandidaadiks saav Michal tunnistab, et teiste omavalitsusjuhtide seas on ka Tallinna meer paistnud silma kriisis otsustavusega, kuid usub, et koroonakriis ja selle mõjude lahendamine muutub nüüd kohalike valimiste domineerivaks üleriigiliseks teemaks. Saatejuht on Raimo Poom.

Vaadates erakondade reitinguid, siis kriisi ajal pole mingeid suuremaid muutusi toimunud. Mujal maailmas, Euroopas on kriisist võitnud valitsuste juhid ja nende erakonnad, kuid Eestis on suures plaanis reitingud paigal olnud – kas meil koroonakriis hoopis külmutas poliitika?



Kriis poliitikas ja maailmas teeb riigimehi. Mistahes kriis toob tavaliselt inimeste koondumise ja ootused selle lahendajatele, ning kui lahendused on mõistlikud ja tulevikku vaatavad, siis inimene saab teatud tunnustuse osaliseks. See on tavaline psühholoogiline efekt, et me kõik toetame neid, kes olukorda lahendavad.

Eestis minu meelest on läinud vähe teisiti, seda näitavad ka reitingu faktid. Teotus valitsusele on minu meelest kõrgem, kui ta on olnud varem. Aga valitsuse erakondadest naudib selgelt olukorda ja on omas sõiduvees EKRE. Peaminister, kes oleks võinud selles kriisis kasvada nagu Savisaar kasvas omal ajal või nagu Ansip jõudis Eesti rahva teadvusse, siis Jüri Ratasega seda ei juhtunud. Osalt on põhjus ehk selles, et kui tekkis kriis, siis inimesed nägid ekraanil valitsust, kel polnud selgelt sõnumit. Kus tuldi ka võtma punkti, sest kardeti, et kriis saab jube kiiresti läbi. Alati oli pressikonverentsidel ka mõni minister, eks asja ei puutunud aga rääkis väga palju.