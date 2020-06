ERISAADE | Korteriühistute liidu juht varingu taustal: vanad rõdud võiks maha võtta, uued ja suuremad asemele

Hommikuses erisaates räägib Jaadla, et liit on juba aastaid juhtinud tähelepanu, et rõdud pole korras. "Alustame kas või aastate tagusest juhtumist Lasnamäel (pikemalt saab lugeda SIIT -toim) . Rõdu esipaneel kukkus täiesti ootamatult alla. Eesti elamufond 30-40 aastat vana, betoonis olevad raudosad kipuvad läbi roostetama."

Ta soovitab, et jälgida tuleks, et inseneritehniline kontroll tehtud. "Kui maja plaanib end renoveerida, siis võimalusel vanad amortiseerunud rõdud majade küljest eemaldada. Nii, nagu seisan Rakveres maja ees, kus seda vastavalt tehtud," kirjeldab Jaadla, kes ühtlasi selle linna abilinnapea.

Jaadla märgib, et kõige olulisem on mõista, et rõdud on selgelt vanades majades ohu allikaid. "Neid tuleks testida, võib-olla riiklikult korraldada järelvalve."

Teise olulise punktina toob ta välja rõdude asendamise. "Ja ehk ka suuremaks ehitamist," lausub ta ja lisab, et põhjamaades ja ka meie kliimavöötmes saaks nii rõdu alates aprillist kuni oktoobrini kasutada korteri osana.

Abiks Kredexi renoveerimismeede

Intervjuus toob ta välja ka selged ohumärgid, mida võib igaüks ka ise märgata - näiteks, et rõdu servades on hakanud betoon murenema.

Abiks on viimasel ajal seegi, et Jaadla sõnutsi on võimalik Kredexi renoveerimismeetme abil ka rõdud asendada, varasemalt rõdud selle meetme alla ei läinud. Ta räägib, et uued rõdud on ka palju energiatõhusamad ja maja soojustus parem.

Toetusmääraks on Tallinnas ja Tartus 30 protsenti, mujal Eestis kuni 50 protsenti ehk makstakse kinni isegi pool renoveerimiskulust. "Liiduna soovitame seda võimalust kasutada, mitte jätta tähelepanuta rõdude kordategemist. Tänapäeva elamisstandard on teine kui 1950ndatel-1960ndatel, kus rõdu oli suitsetamise koht. Tänapäeval võiks olla eluruumi osa."

Kui altid on korteriühistud rõdudega tegelema? Jaadla nendib, et mõeldakse ikka, et esmalt korda teha küttesüsteem, et katus läbi ei laseks jms. Siis tullakse rõdude juurde. Ta sõnab ka, et tihtipeale muudetakse rõdu panipaigaks või ehitatakse ka omavoliliselt kinni. "Korterielamu fassaadi osad peavad olema lahendatud üheselt."