ERISAADE | Koroonapiirangud maha digilahendustega? Kui vabatahtlikke äpi kasutajaid piisavalt ei leidu, siis ei pruugi abi saada

Digilahendustele mõeldakse aina rohkem. Paljudes riikides pakutakse võimalusi, kuidas nende abil saaks edasi minna - kas ja mille peale Eestis mõeldakse?

Väga paljud on mõelnud, et midagi peaks tegema, kuna Eesti on digiriik, siis kindlasti peaks tegema midagi ka digitaalselt. Tehnoloogiaettevõtete entusiastidest grupp on juba üle kuu aja tegelenud ja pakkunud erinevaid lahendusi välja.

Umbes pooleteise nädala jagu on siis ka kokku lepitud - seal on erinevate ministeeriumite ametnikud, kes on konkreetselt erinevaid ettepanekuid kaalunud - nimetame seda siis kontaktide määramise või otsimise rakenduseks. Kogu tegevus on praegu selline otsing, päris selget kokkulepet pole, mida saab teha ja mis on see, mida tahaksime teha. Aga jah, Eestis käib tegevus sellega.

Lisaks on siis ka teine digitaalne idee ehk immuunsuspass, mis viitab sellele, et kui arvatakse, et inimesed on haiguse läbipõdemise või tulevikus vaktsiini abil immuunsed, siis neil oleks seda võimalik ise teada ja vajadusel ka teisetele tõestada. Kas näiteks hakkavad seda mingites riikides küsima piirivalvurid või siis on näiteks kriitilise tähendusega kohtades nagu haiglad, hooldekodud vaja teada, et sinna saaksid tööle inimesed, kes teisi ei ohusta.

Kuidas selle kontaktide määramise lahendusega on -mida see endast kujutab? Lisaks on räägitud, et terve hulk riike juba teevad midagi sarnast – kas lihtsam poleks üht asja kuskil teha?



Alustan sellest, millest me üldse räägime. Singapur on oma lahendust kõige enam reklaaminud. Ega ta väga rutiinses kasutuses pole täna kusagil. Ta on testimise faasis ja võibolla natuke abistab. Tehniliselt kasutatakse blootoothi ehk sinihamba signaali ja kui kaks telefoni, millele see on sisse lülitatud vahetavad omavahel selliseid koodikesi – kui üks saab teiselt selle koodi, siis salvestatakse telefonis teave, et oldi just selle teise telefoniga piisavalt lähedal.

Ja siis on erinev lähenemine selles, kas info teise telefoniga lähedal olemisest salvestataks üksnes selles konkreetses telefonis või on mingisugune riiklik andmebaas, kus ka see salvestatakse.