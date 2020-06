ERISAADE | Kõlvarti viimase sammu valguses: Keskerakonna "tööbüroo" jääb endiselt avatuks. Kas õhus on Kõlvarti ja Ratase vaheline konflikt?

Erisaadet juhib Delfi toimetaja Karoliina Vasli, külalisteks Eesti Päevalehe ajakirjanik Vahur Koorits ja Eesti Ekspressi ajakirjanik Mikk Salu.

Mitu Tallinna kõrget ametnikku vallandatakse. Kes täpsemalt, pole veel selge. Kas Kõlvarti samm oli oodatud? "Nähtavasti on Kõlvartil oma visioon, kuidas võiks linna juhtida," märgib Koorits ja toob näiteks, et osade asutuste juhid on ametis juba paarkümmend aastat. "Istunud samas kabinetis eelmisest sajandist. Kui võrrelda riigiga, siis riik nii pikaajalisi ametnikke ei armasta."

Salu viitab, et kui riigi tasandil võtab taoliste otsuste tegemine aastaid, siis Tallinnas saadetakse välja pressiteade ja nii ongi. Ta räägib, et Tallinn on ka praegusel ajal suletud süsteem ning ka meedia tunneb sealsete tegemiste vastu suhteliselt vähe huvi ning ajakirjanikel pole häid allikaid. Salu toob välja, et ei tasu arvata, et nüüd kaob Keskerakonna "tööbüroo" linnas. Ameteid jääb endiselt palju ning Salu hinnangul on poliitilisi ametikohti circa paarsada.

Koorits nõustub, et "tööbüroo" ei kao kuskile. "Aga kui tekitad kohti juurde, palju kasu ei ole."

Tuuakse välja seegi, et Savisaare ajal ei lastud kedagi lahti, tiksusid kuni pensionini või nii kaua, kuni kapo ära viis. Viimase puhul oli võimalik hiljem ka naasta, nõnda läks näiteks Ivo Parbusega.

Saates on juttu ka Kõlvarti poliitilistest ambitsioonidest. "Kuigi ta on poliitikas päris kaua, siis number üks Tallinnas esimest korda. Ta pole poliitik, kes mõtleb memuaaride kirjutamise peale, ilmselgelt tahab midagi teha, on suuremad ambitsioonid," ütleb Salu.

Koorits märgib, et erakondade siseküsitlused näitavad, et Jüri Ratas pole väga populaarne Keskerakonna valijate seas. "Kuulujutt on, et äkki Kõlvartil vaja avalikku tüli Ratasega. Mitte suurt tüli, aga midagi sellist, mis täidaks eetrit kogu järgmise aasta suve. Ei tooks kaasa valitsuse kokkuvarisemist ja midagi ülisuurt partei sees, aga oleks nähtav. Lõppeks leppimisega, mingi tulemusega, et koos edasi minna."

Salu meenutab, et Savisaar ütles omal ajal, et võimu ei anta, võim võetakse. "Kõlvart aga teeb poliitikat nii, et võimule jõutakse, mitte ei võeta. Konfliktides lepitaja ja kompromissi otsija." Salu arvab, et pigem Kõlvart ootab, et ühel hetkel ka Rataselt võim üle võtta. "Ta pole Taavi Aas, ta pole passiivne, ent temas on teatud sellist suhtumist, et võimul olijaid tuleb austada."