ERISAADE | Kinoketi juht: kõikide kinode jaoks negatiivne stsenaarium on see, et jäädaksegi suletuks. Mina olen siiski optimistlik

"Kõikidel ühtemoodi keeruline, kõik suleti ühel päeval," räägib Kongo olukorras Eesti kinoturul. Selle nädala hakul jooksis uudistest läbi, et kultuuriminister Tõnis Lukase arvates saavad teatrid ja kinod oma taasavamist planeerida alles sügishooaega. Kongo nendib, et ka neil pole asjaosalistena rohkem infot. "Ühtegi ametlikku otsust pole olnud."

Kongo sõnutsi valmistuvad nad esimesel võimalusel taas tööd jätkama. "Mismoodi tagame kõiksugu turvanõuded, kuidas kaks pluss kaks tagatud. Seegi, et kaup oleks puhas ja desinfitseeritud. Saalid seansside vahel puhtad ning et inimesed ei puutuks kokku," märgib ta.

Kümmekonna päeva pärast möödub kinode üheaegsest sulgemisest juba kuu. "Uskumatu, kui kiiresti aeg läheb," nendib Kongo. Ta viitab, et nad kasutavad ära kõik abivõimalused, mis riik pakub, näiteks töötukassa palgameetme. Ent sellest tema sõnutsi ei piisa ja loodab, et ehk tuleb riigilt rahaline tugi eraldi ka kinodele. Vastavad ettepanekud on valitsusele ka tehtud.

"Kõikide kinode jaoks negatiivne stsenaarium on see, et kinod jäävadki kinni, aga mina olen optimist ja loodan, et saame ilusasti hakkama," märgib ta. "Kõik sõltub koostööst riigiga ja rendileandjatest." Ta lisab, et käib ka suhtlus selle osas, et ikka oleks avamise järel sisu pakkuda - et oleks filme.

Eestis on Forum Cinemasel kinod Tallinnas (Coca-Cola Plaza), Tartus (Ekraan) ja Viljandis (Centrum). Lisaks on firmal kinod ka Lätis ja Leedus. Ka seal on Kongo sõnutsi avamisaja osas teadmatus. Mingil määral on tema hinnangul Eestis isegi infovahetust rohkem. "Lätis visati peaministri poolt välja hirmutav noot, et ega enne sügist suurüritustele asja pole. Selle alla liigitati ka kino, aga ametlikku infot pole tulnud." Leedus aga on tema sõnutsi välja käidud toetusmeetmed, millest neil abi - näiteks rendikulude puhul.

Mis aga saab Eestis siis, kui ikkagi lähebki nii, et enne sügist avada ei saa? Tuleb sulgemisi? Kongo märgib, et seda on räägitud ja spekuleeritud palju, aga kõik sõltub sulgemise pikkusest. "Kohustused meil kõigil peal, keegi kinni ei maksa." Ta lisab, et võib juhtuda, et mõni kino ei avagi uksi. "Kui sügiseni, siis on kindlasti turg pärast teistsugune."