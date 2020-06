ERISAADE | Kiirgusspetsialist Teet Koitjärv: tuumaõnnetus omaks koroonakriisile sarnast mõju. Valdkonna riskid tuleb üle vaadata

Järgmine raadius, millega ka ohutussüsteemides arvestatakse, on 100-300 kilomeetrit. Koitjärv ütleb, et sellesse ringi jääb Eestile 3,5 jaama. Pool on suletud Ignalina jaam Leedus ning üks lisaks Loviisale on veel Soomes ja kaks Rootsis.

Kui ohutud need on? "Igal tehnilisel süsteemil on oma riskid," lausub Koitjärv. "Pärast Fukushimat tehti stressiteste kõikidele maailma tuumajaamadele."

On mingid reaktoritüübid, mida peetakse ohtlikumaks, näiteks Tšornobõli-tüüpi reaktor, aga Venemaa vaikselt juba loobub neist. Esimene neist on Leningradi jaamas suletud ja uus reaktor on käigus. Teist uut ehitatakse. Samm-sammult liigub tuumaenergia Eesti lähiregioonis viimastel aastatel ohutumas suunas.

Mis hakkab Eestis õnnetuse korral juhtuma?

"Koroonakriis paneb meiegi valdkonnas üht-teist ümber mõtlema," ütleb Koitjärv. Tervisekriisi sarnasus on võimaliku tuumaõnnetusega selle mastaapsus. "Kui tervishoius ei kujutanud ette, et kogu majandus võib viiruse tõttu halvatud olla kogu riigis, siis tuumavaldkonnas oleme selle peale mõelnud. Vaatame tuumavaldkonna riske koroona valguses ümber," kommenteerib Koitjärv.

Keskkonnaametil on valmis võimalik ohtlikkusstenaarium. Siseriiklik kiirgusõnnetus nii laiaulatuslik olla ei saa, kuna Eestis pole tuumajaamu. Kiirgavad objektid on väga pisikesed, peaasjalikult meditsiinivaldkonnas. Rahvusvahelise tuumaõnnetuse korral tuleb aga tegutseda. Kuigi keskkonnaamet on välja mõelnud sõnumid, kuidas õnnetuse korral avalikkusega suhelda, siis Koitjärve hinnangul on ka sõltumata neist paanika kerge tekkima. "Isegi siis, kui otsest ohtu pole. Näiteks Fukushima ajal," kirjeldab ta. Kõige tähtsam on ta sõnul, et ei saastuks toit ja põllumajandusloomade sööt. "Vaieldamatult selline õnnetus, mis meie lähedal toimuks, omaks ühiskonnale umbes sarnast mõju nagu praegune koroonakriis," ütleb Koitjärv.