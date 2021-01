ERISAADE | Keskerakond peitis oma lühikese pingi, Keit Pentus-Rosimannuse varjud, kas haridus-ja kultuuriminister veavad välja?

Reformierakonna ja Keskerakonna volikogud kiitsid täna heaks uue valitsuse ministrite kandidaadid ning koalitsioonileppe. Mõlema erakonna pakutud valitsuse liikmete kandidaatide nimekirjas oli üllatavat. „Erisaate“ liinil olid Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald ja Ärilehe ajakirjanik Siiri Liiva, kes rääksiid, mis neile nimetamiste juures eriti silma jäi. Saatejuht oli Raimo Poom.

Soonvald märkis, et portfellide jagamine on alati valitsuse moodustajatele väljakutse. „Kahtlemata oli mõlemale osapoolele väljakutse moodutada valitsus, mis ei oleks igav, mis poleks ette täis pitstitatud skandaale, mis oleks teovõimeline ja pakuks üllatusi. See on kõikide valitsusjuhtide ja valitsuste eesmärgiks. Tihti õnnestutakse, aga tihti ka mitte. Kaja Kallasel ja Mailis Repsil, kes olid kriitilised eelmise valitsuse mentaalsuse suhtes, oli suur väljakutse ministrikohtade jagamisel.“

Ta märkis, et Keskerakond on taas väga osavalt hakkama saanud. „Nad on oma väga lühikese pingi peitnud uute ministrite taha, eelkõige siis välis- ja siseministri taha, mis on kaval lüke. Teadmata, kas neil on ees ka erakondlik karjäär või mitte, on osavalt astutud. Aasa, Aabi, Kiige ja Oti kõrvale on leitud kaks uut inimest ja see on lollikindel koosseis Keskerakonna poolt.“

Kuid Soonvald oli natuke kahtlev, kas Keskerakonna pakutud ministrite koosseis on moodsale ajale reageerimisel paindlik. „Samas, kui tahame, et [valitsus] oleks euroopalik, kiire, arengule kaasa aitav valitsus, siis peale Kiige väga selliseid ministreid praegu ei näe. Siin ma ei taha teha uutele ministritele siin liiga, kuna ma nende kohta väga palju ei tea,“ lausus ta

Reformierakonna valikute juures tõi peatus ta nii valitsusse saanutel, kui sealt välja jäänutel. „Palju huvitavam on Reformierakonna valik. Neil kahtlemata on kõige valik inimestest Eesti erakondade seas, kes võiksid ministri vastutust kanda. On huvitavaid ja loogilisi valikuid, kuid ka ootamatuid kombinatsioone.“

„Kahtlemata on Reformierakond teinud end märklauaks kõigile läbi selle, et Keit Pentus-Rosimannus on määratud rahandusministriks. Ma ei hinda ta võimet rahandusministrina hakkama saada, kuid tema minevik ja skandaalid jäävad varjutama. Võibolla oleks võinud panna rahandusministriks Andres Suti, kel on laitmatu karjäär, kuid ehk poliitilisel maastikul orienteerib natuke vähem,“ viitas Soonvald.