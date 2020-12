ERISAADE | Keset tervisekriisi mängitakse Narvas võimuga. Keskerakonna sisekonflikt hoiab linna võimuvaakumis

"Seda võimumängu, et kes on parem keskerakondlane, oleme viimased päevad saanud kõike jälgida," ütleb Narva uut linnavalitsust tegema läinud Katri Raik.

Raiki fraktsioon Meie Narva leppis kokku, et tuleb uus koalitsiooni Keskerakonnaga. Siis aga astus enne võimul olnud fraktsioon ringiga ringiga läbi Toila samuti Keskerakonda. Ühe partei sisekonflikt, kuhu on segatud Yana Toom, Mihhail Stalnuhhin ja Jüri Ratas, hoiab Narva linna keset kriisi võimuvaakumis.

Toom on Raiki sõnul teinud kannapöörde ja esindab nüüd endist linnavõimu, Stalnuhhin soovib koos Raikiga teha koalitsiooni ja Jüri Ratasel tuleb otsustada, kuidas see segadus lahendada.

"Võiks ju arvata, et COVID-i ajal ühes kangemini kannatanud linnas võiks linnavolikogu liikmed oma tahet saada väljendada ja linnal olla valitud võim. Aga on teistmoodi," sõnab Raik. Koalitsioonileping on alla kirjutatud, linnavolikogu enamus ehk seitseteist inimest on sellele oma allkirja andnud, ent linnavolikogu aseesimees lükkab aga istungeid edasi ja ei lase uut koalitsiooni võimule.

Narva vajab lahendusi. Mitte ainult võimukriisile, vaid ka koroonakriisis ei erine Narva ülejäänud Eestist. Jah, Narvas kantakse maske. Jah, linnaelanikud on hästi informeeritud. Ent pilgud edasise osas on suunatud Tallinna poole. Mis saab pärast jaanuari - kas piirangud jäävad jõusse? Kas lapsed naasevad pärast vaheaega kooli?

Vastuseid on vähe, kuid küsimusi palju.