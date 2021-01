ERISAADE | Keit Kasemets: massivaktsineerimise algus mais on ikka võimalik. Euroopa paneb põhjuseta vaktsiiniekspordi kinni

Selleks et kõik 27 EL-i liikmesriiki saaksid heaks kiidetud koroonavaktsiine võimalikult ruttu, sõlmis Euroopa Komisjon mitu lepingut, mis sisaldasid konkreetseid tarnelubadusi. Vaktsiinid jõuavad liikmesriikidesse tõrgetega. Mitte ükski kolmest praeguseks heakskiidu saanud vaktsiinist pole hakanud laekuma tagasilöökideta. On üleval tulised kahtlused, kas üks ravimitootja hiilib koguni tahtlikult lepingus olevatest kohustustest mööda. Delfi „Erisaate” stuudios oli Euroopa Komisjoni Tallinna esinduse juht Keit Kasemets, kes seletas, mis olukord on. Saatejuht on Raimo Poom.

„Seis võiks olla parem,” möönis Kasemets alustuseks. Kuid ta selgitas, et eri tootjate probleemid erinevad.

„Kui alustada kriitikast, siis põhiliselt öeldakse ikka, et lepingud on kehvad ja Euroopa Komisjon on olnud liikmesriikide nimel liiga aeglane dooside tagamisega. Kumbki sellest kriitikast ei ole päriselt õige, lepingud on päris head Komisjonil. Reaalselt on seal võimalik erinevaid sanktsioone rakendada ja tootjaid survestada, kuid see väga palju tänases olukorras ei aita, sest meil on ennekõike vaja vaktsiine, mitte tootjaid karistada.”

„Teine teema on ka see, et Euroopa mahud on tohutult suured. Kõige suurem probleem on tootmisvõimsuste puudumine suurte Euroopa mahtude jaoks. Pfizeril on see olemas ja sellesse on Euroopa Komisjon ka investeerinud. Euroopas toodetakse ka neid Pfizeri vaktsiine, mida kasutavad Kanada, Lõuna-Aafrika vabariik. Ja nendega pole selles mõttes probleeme, et kuigi algsed kogused olid väiksemad, siis nad on lubanud, et nad kvartaalse lepingulise mahu nad ikkagi täidavad. See väike koguste vähendamine kehtis lõpuks ühe nädala, praegu on kogused taastunud ja hakkavad suurenema,” lausus Kasemets.

„Modernaga on sama probleem, et nad alles arendavad Euroopas välja oma tootmisvõimalusi ja seda kõike tehakse kiiresti. Tavaliselt ühe ravimitehase rajamine võtab umbes viis aastat, nüüd tehakse seda kolme kuni viie kuuga.”

Mis lugu on aga AstraZenecaga, kellega paistab Euroopal ikka tüli taevani olevat?