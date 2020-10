ERISAADE | Katrin Nyman-Metcalf: vaenukõne on midagi muud kui jäätise nimi või moorapea kook

Samas on vaenukõne puhul väga keeruline välja tuua konkreetseid piire ning tõenäoliselt ka ei tohiks seadusesse kirjutada, et milline konkreetne asi on keelatud ja milline mitte. Nyman-Metcalfi sõnul on just kohus see, mis oskab konkreetsete juhtumite puhul seadust tõlgendada ja õiged piirid määrata.

Palju loeb kontekst. Kui tegemist on nalja või satiiriga, siis see ongi nali, mitte selge vaenukõne. "Kellegi huvi pole iga negatiivset väljaütlemist karistada, vaid lihtsalt luuakse arusaam, et teatud asjad ei ole ühiskonnas okei," nendib Nyman-Metcalf.

Ta kommenteerib: "Sõnavabaduse olukord on eestis jätkuvalt päris hea. Aga samas on näha, et isegi ministrid ütlevad välja grupipõhiselt halvustavaid ütlusi. Luuakse taust ühiskonnas, et kõike tohib öelda karistamatult ja iga aasta läheb hullemaks. Ollakse uhke selle üle, et me ei kuulu Euroopa õigusriikide hulka, vaid mingisugusesse postsovetlikusse klubisse, kus igasugused inimväärtused ei ole nii palju väärt. Ainult seadusega ei lahendata midagi. Aga seadusel on sümboolne väärtus, näitab, mis on lubatud ja mis ei ole."

Saates on juttu veel vaenukõnest Eestis, selle lõhestavast mõjust poliitikas ja kas seadusel oleks mõtet ka siis, kui vaenuga sõnum oleks võimalik ka läbi lillede.