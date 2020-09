ERISAADE | Katri Raik riigikogu sügise ülesannetest: Reps põõsast välja, töötutele toetust, kuhu panna laenuraha?

Esmaspäeval koguneb peale suvepausi taas riigikogu. Kui koalitsioon juba paneb valitsuses kokku eelarvet, siis mis küsimusi tahab arutada parlamendis opositsioon ja mida mitte. Delfi „Erisaate“ liinil oli otse Narvast sotsiaaldemokraadist riigikogulane Katri Raik, kellega tulid kõne alla tööpuudusega tegelemine, koroonaaegne koolide toimimine, aga samuti laenamine ning suured eelarve kulutuste lubadused. Ja muidugi ka pähkel, mis tõenäoliselt võimuliidust riigikokku saadetakse ehk siis rahvaküsitluse korraldamine aasta pärast, mis puutub perekonna defineerimisse. Saatejuht on Raimo Poom.

Katri Raiki sõnul on sel sügisel inimeste heaolu vaates kaks olulist teemat – majandus ning haridus. Majanduse poole pealt tunnustab ta kevadel tehtud muudatusi, mis puudutavad töötute olukorra parandamist, kuid tõdeb, et inimeste tööle saamise osas on veel teha.

„Täna on tööpuudus Eestis 7,6% ja tundub, et midagi hullu pole. Aga selle aasta alguses oli see 4,4% ehk sisuliselt poole vähem ja iga inimene on siin oluline. Ja oluline on vaadata ka, et tööpuudus on Eesti osades erinev. Minu kodus ehk Ida-Virumaal on see 12,4% ehk siis peaaegu 40% kõrgem Eesti keskmisest,“ seletas Raik.

„Mis sellega siis teha? Midagi on tehtud algab tööampsude tegemise võimalus, tõuseb koondamishüvitis, tõuseb töötuse hüvitis. Aga siin on palju küsimusi, mida peab edasi arutama. Diskussiooni peab üleval hoidma – see, mis kevadel tehti on nö pool rehkendusest, aga peab seda edasi arendama.“

„Aga mis puudutab uusi töökohti ja ümberõpet. Kui ütleme ümberõpe, siis mõtleme, et kaevur läheb õpib kutseõppekeskuses massööriks. Nii lihtne see ei ole. peame mõtlema ümberõppele, mis viib edule. Minu meelest viib edule ainult selline ümberõppe, kui inimene teab, et minu töökoht poole aasta pärast on selles ettevõttes ja kui saan õppides juba oma töökoha miinimumpalka.“

Raikile valmistab erilist muret suur segadus haridussüsteemis – kuidas ikkagi saab koolid lahti hoida koroona ajal. Tema sõnul on kiiresti vaja ses osas suuremat selgust.