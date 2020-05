ERISAADE | Katri Raik: Ida-Virumaal on lühinägelik keskenduda vaid põlevkiviõlile. Vaja on agroparki, kruiisisadamat, laenusid firmadele ja ühistutele!

Valitsus jätkab arutelu kiirete meetmete üle, millega toetada Ida-Virumaa põlevkivisektorit. Just sealt valitud riigikogulane Katri Raik räägib, et taaskord üritab valitsus ühekordse rahasüstiga päästa piirkonna suurtööstust. Raiki sõnul on kitsalt põlevkiviõlile keskendumine lühinägelik, maakonna arendamisega peaks tegelema laiemalt. Riigikogulane toob konkreetsed näited, mis samme võiks valitsus kiiresti astuda. Lisaks põlevkivisektorile toob Raik välja, et Ida-Virumaal võib suurema löögi alla sattuda turismisektor, mis teenindas enne kriisi kuni 30% osas Vene turiste. Keegi ei tea aga, millal Eesti ja Venemaa vaheline EL-i välispiir avaneb. Kui praegu on Ida-Virumaa töötus juba 13% peale kasvanud, siis kas sügisel võib oodata veel mustemaid numbreid? Saatejuht on Raimo Poom.



Valitsus peaks täna arutama Ida-Virumaa toetamise küsimust, sest seal on saanud taas kokku mitu asja. Odavad naftahinnad, koroonakriis on põlevkivisektorile sügavalt mõjumas. Mis olukord Ida-Virumaal on hetkel – töötuse statistika on kerkinud 13 protsendi lähedale, mis saab põlevkivisektorist edasi?



Täna hommikune ametlik töötuse protsent Ida-Virumaal ongi täpselt 13%. Eesti keskmine on ainult 7,5%. Järgmine maakond on Võrumaa oma 9,5%-ga. Eks ole majanduses loogiline, et need, kel polnud enne kõige paremini, saavad ka kriisis rohkem pihta.

Kui räägitakse ainult põlevkivitööstusest, siis see teeb mind murelikuks. See on sektor, mis vajab abi ja kindlasti mitte ainult sügiseni. Aga selliseid ühekordseid rahasüste on tehtud aastatel 2012 ja 2016. Nelja aastase tsükliga käime kriisist-kriisi.

Nüüd on aeg endale tunnistada, et põlevkivitööstus ja -energeetika on sellises traditsioonilises võtmes läbi. Päriselt läbi. Kui aasta tagasi enne riigikogu valimisi rääkisime veel põlevkivienergeetikast, siis sellest me enam praegu ei räägi. Põlevkivi ahju ajamine on lõppenud. Sellel on lihtne põhjus, selles pole süüdi Jüri Ratas, valitsus ega koroonakriis. Selles on süüdi maailma majandus üldisemas võtmes.

Kui arutada Ida-Virumaa tulevikku ja keskenduda vaid õlile ning anda rahasüst sügiseni, on ikka väga lühinägelik poliitika. Me ei saa Ida-Virumaast rääkida ainult siis, kui on probleem. Peame rääkima Ida-Virust iga päev ja leidma pikema lahenduse.