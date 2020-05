ERISAADE | Kas nüüd asub lisaks EKRE-le liberaalset demokraatiat õõnestama ka Keskerakond?

"Suur mäng on ikkagi liberaalse demokraatia lammutamise babysteps. Valvekora kohitsemine, torkimine sinna suunda. See on lai raam. Ja minu jaoks märgiline ja murettekitav osa on see, et kui seni me oleme näinud selliseid samme eelkõige EKRE suunalt - EKRE on igal pool kompinud pinda, vahel kogemata, vahel meelega -, siis on Keskerakond olnud just see müür seal vahel, kes on palju lollusi kinni pidanud või vabandanud ja silunud ja asjad seisma saanud. Aga nüüd aina rohkem viivad jäljed sinna suunda, et seekordse asja suurim huviline on Keskerakond ise. Kui nüüd peaks tekkima olukord, kus lisaks EKRE-le hakkab liberaalset demokraatiat õõnestama ka Keskerakond ja tekibki suurem motivatsioon ja tandem sinna taha, siis see on juba suurem ohu märk," arutles Raun.

Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora hindas plaani kolmapäeval Eesti Ekspressi juhtkirjas muuhulgas kui "suurt sigadust" ning "ettevalmistust suuremaks korruptsiooniks".

"Avalikkuse silmis praegu see, kas meie maasikad küntakse maa sisse, on inimlikul tasandil arusaadavam. Aga tegelikult kaalu mõttes, kui me ühe suve maasikad künname maa sisse, siis mitte keegi sellest ei sure, loodetavasti ei sure sellest ka ettevõtted, kes neid maasikaid kasvatavad. Aga selle mõju demokraatiale, kui meil puudub järelevalve erakondade rahastamise üle, on tunduvalt suurem," ütles Moora erisaates.

Valitsusliidu erakonnad algatasid esmaspäeval Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) likvideerimise ja selle ülesannete andmise riigikontrollile. Keskerakond, Isamaa ja EKRE andsid vastava eelnõu riigikogu menetlusse. Lisaks - kui praegu puudub tähtaeg, mil järelvalveorgan võib erakonnale või poliitilisele jõule rikkumise tõttu ettekirjutise teha, siis koalitsioonierakondade eelnõu soovib selle tähtaja kolmele aastale.