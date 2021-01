ERISAADE | Kas koroonavakstiini dooside vahet pikendatakse, selgub tuleval nädalal

Täna purunes taas ööpäevane positiivsete koroonatestide rekord ja neid registreeritu juba üle tuhande. Küsimus koroonavaktsiinide kättesaadavusest ja vaktsineerimise laienemisest on vägagi pakiline. Delfi „Erisaate“ liinil on sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse, kes räägib vaktsineerimise praegusest käigust. Ta nendib, et väikeste tarnete tingimustes on ka Eestis arutelu, kas peaks pikendama vaktsiini teise doosi saamise vahet, et vaktsineerida vähemaga rohkem. Kuid kergekäeliselt ei taheta ravimi väljatöötajate ettenähtud protseduure muuta. Jesse sõnul on kõigi huvides, et end vaktsineerida soovijad seda teha ka saaksid, kuid laiema elanikkonna kaitsepookimisega alustamiseks on veel vaja ära oodata paari-kolme täiendava vaktsiini turule tulek. Saatejuht on Raimo Poom.

Sotsiaalministeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse sõnul on eile õhtuse seisuga vaktsineeritud 6632 inimest, kes enamuses on tervishoiutöötajad. See katab üle poole perearstikeskustes töötavatest arstidest ja õdedest ning viiendiku haiglatöötajatest.

„Tegime juba vaktsineerimiskava koostades otsuse, et me ei lähtu ainult sellest, et järgmiste sihtrühmade juurde jõuame ainult siis, kui üks sihtrühm on vaktsiini kätte saanud. Tervishoius oli oluline ära katta kriitiline töötajate hulk perearstikeskustes ja haiglates, kus toimub COVID patsientide ravi. Nii, et ka kõik tervishoiutöötajad ei kuulunud kõige esimese prioriteedi sekka. Hambaarstid, apteekrid, teised eriarstid on pidanud ootama teadet vaktsineerimise avamise kohta.“

„Kuna viiruse olukord läks detsembrit lõpus raskemaks, tegime otsuse, et on vaja rutem alustada ka vaktsineerimisega hooldekodudes. Esimesed vaktsineerimised hooldekodudes on juba sel nädalal tehtud. Ettevalmistused kõigis suuremates hooldekodudes vaktsineerimiseks ka juba käivad,“ rääkis Jesse praeguses olukorrast.

Ta lubas, et juba sel nädalal jõutakse süstide tegemisega umbkaudu samale tasemele, kui palju laekub nädalas ka vaktsiinidoose Eestisse ehk pealt 9000 vaktsineerituni nädalas. „Aga peame juba ette arvestama, et vaktsiini kuur koosneb kahest süstist, seega juba paari nädala pärast hakkab osa iganädalasest tarbest ära kuluma teise vaktsiinisüsti tegemisele, neile, kelle kuuri on alustatud,“ märkis ta.