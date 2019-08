ERISAADE | Kas Jüri Ratase ja EKRE valitsuse lõpp on lähedal? Kas tõehetk saabub juba uuel nädalal? Teeme hetkeseisu selgeks!

Kas tõesti käivad Reformierakonna ja Keskerakonna vahel läbirääkimised uue valitsuse moodustamiseks, nagu kirjutas LP eelmisel reedel? Või on need jutud meedia väljamõeldised, nagu on nädala jooksul väitnud mitmed valitsuse tipp-poliitikud? Kas Jüri Ratase "karikas" on EKRE tipp-poliitikute väljaütlemistest täis? Kas suur tõehetk võib saabuda juba eeloleval nädalal?

Urmo Soonvald ütleb Erisaates, et "läbirääkimised" võib antud kontekstis olla liiga pretensioonikas sõna. Ja täpsustab: "Julgen toetuda vestlustele inimestega, faktidele, et Keskerakond ja Reformierakond on viimaste nädalate jooksul väga aktiivselt üksteist "kombanud". On saadetud SMS-e, on helistatud, käidud kohvikutes rääkimas. Selle ajend on loomulikult see, et on püütud leida võimalust, kas Keskerakonna ja Reformierakonna valitsus on reaalne. Sellel pole ühtegi kuupäeva, et nüüd peab olema see tehtud mingiks ajaks. Kui Urmas Reinsalu ja Jüri Ratas mõistetavatel põhjustel, ja perekond Helmed on püüdnud naeruvääristada "läbirääkimisi", siis tõesti - pole "läbirääkimisi". Aga on fakt, et need pooled on üksteist aktiivselt kombanud."