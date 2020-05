ERISAADE | Kas Eestis on käes karantiini-väsimus? Kas kriisi järel tuleb lahutuste laine?

Erinevad uuringud näitavad, et viimasel paaril nädalal, on eestimaalased enam liikvele läinud kui eriolukorra algul. Konstabeli arvates on see kriisi käiku arvestades loomulik areng - isegi, kui riigijuhid kutsuvad endiselt üles kodus püsima.

"Kui räägitakse, kuidas valitsuse ametlik käsklus mõjub, siis - ma arvan, et see on üks tegur, aga mitte määrav," ütles ta. "Määrav võiks olla, kuidas inimesed ise tajuvad seda kodus viibimise mõtet. Kui algul räägiti otseselt, et lähed välja ja tapad sisuliselt inimese, siis mis me praegu näeme? Numbrid tulevad alla, testitakse vahel 1000 inimest, aga mõni protsendikene tuleb... Ja mõeldakse, et võibolla mul ei olegi seda kangelase turvist ümber, mis algul oli. Valitsuse pressikonverentsidel öeldakse küll, et jääge koju, aga samas käib suur arutamine, et kuidas ikkagi võimalikult palju välja saada. Ja kuidas majandust elavdada."

Konstabel on kriisiaja algul võrrelnud eriolukorda eksamina - olgu siis toimetuleku, tervise eest hoolitsemise, suhete või laste õppetöös abistamise vallas.

Suhetest rääkides - kas kriisi järel võiks oodata lahkuminekute lainet?

"Kui meil ikkagi on väga palju tülisid, mis tulevad tühistest asjadest. Või olen väga palju koos inimesega, kelle juures mingid detailid hakkavad käima närvidele. Mingid tüliteemad, mis muidu oleme hoidnud varjul, nädalavahetused oleme kuidagi hakkama saanud, nüüd tuleb pidevalt-pidevalt-pidevalt... Nii et see (lahutuste arvu kasvu) tõenäosus on olemas küll. Kuid pingul on ka toredad suhted. Aga toredates suhetes on oskusi erimeelsusi lahendada. Ja mitte kõike ka välja pahvatada. Siis saadakse ka paremini hakkama. Kui saadakse rohkematest erimeelsustest ja konfliktidest koos jagu, see võib suhet rohkem liita."

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!