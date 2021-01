ERISAADE | Kapitooliumis märatsemine näitab, et sõnad viivad tegudeni

"Täiesti loogiline, et sellised asjad juhtuvadki, kui sa pidevalt [demokraatiat] õõnestad ja omaenda paralleelreaalsust lood," resümeeris Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora, kelle hinnangul on eile toimunu selge moment, mille puhul saab öelda, et sõnad loevad.

Ekspressi välistoimetaja Indrek Lepiku sõnul saab aga seejuures eilsegi puhul näha, et mingil määral on jätkuvalt tegu tõsiste kavatsuste imiteerimisega: "Tegelikult ei teadnud meeleavaldajad pärast Kapitooliumisse pääsemist, mida seal teha. Nad mängisid seal lolli."

Lisaks tuli saates juttu USA demokraatia tervisest, vabariikliku partei tulevikust ning Ühendriikide positsioonist maailmas. Saatesse lülitus otse pealinnast ka Ekspress Meedia faktikontrollimise ja valeinfo reporter Heliis Raudsik.

Kuula saadet: