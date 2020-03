ERISAADE | Kaja Kallas: testimise piiramine võib tuua uue viirusepuhangu! Valitsuse reservid on alles vaid paberil

„Ma arvan, et praegu ei ole kindlasti see koht, kus ainult teha kõva kisa. Praegu on meil nädal eriolukorra kehtestamisest möödas. Meil on vaja faktilist arusaamist, et kuidas on selle viiruse levikuga Eestis. Palju on räägitud, et meil oleks selgem arusaam ja püsiv metoodika testimisel. Praegu öeldakse ükspäev nii ja teine naa. Inimesed on segaduses. Mis puudutab majanduspaketti siis see alles eile tuli välja. Opositsiooni töö on kontrollida, kuid kriisis ka kindlasti aidata. Meie eesmärk on ju see, et Eesti naaseks tavapärase olukorra juurde ja pauk majandusele oleks võimalikult väike. Oleme olnud väga konstruktiivsed,“ seletas Kallas.

Asudes palju kõneainet andva inimeste koroonaviiruse osas testimise küsimuse juurde, väljendas Kallas muresid.

„Selget sõnumit on väga vaja. Kui inimestel tekitatakse lootus, et nüüd testitakse kõiki, kellele on kahtlus, kellel on mure, siis inimesi põrgatatakse ühest kohast teise, helista perearstile, kes annab saatekirja. Samas perearstile antakse korraldus, et anda saatekirja vaid ainult riskirühmadele. Selged sõnumid on oluline.“

„Muidugi kõik saavad aru, et kui neis teste ongi vähe, siis peab seda fookust hoidma, aga ei tohi tekitada sellist lootust esiteks.“

Kallas tõi välja suure ohu, mis seisneb testimise piiramises. „Ja teiseks ei ole meil siis ikkagi andmeid, et otsustada, et nüüd on läinud paremaks. Kui näiteks siis tuleb teade, et nüüd on jäänud nakatunuid vähemaks, siis tekib ühiskonnas tunne, et järelikult on hullem möödas, võime tavalise elu juurde naasta. Kui see nii on, siis on hea. Aga kui see annab valesignaali, siis, et inimesed tunnevad, et hullem möödas ja tänu sellele toome kaasa uue puhangu, siis sellega peab arvestama.“

Majanduspakett takerdub?

„Tunnen muret, et see abi ei takerduks bürokraatia taha. Näiteks eile oli segadus, kas selleks, et saada töötukassa palgatoetust peab olema kolm tingimust täidetud või vähemalt kaks kolmest. Ühes kohas oli ühtpidi, teises teistpidi kirjas.“

„Lisa murekoht on selle paketi administreerimine: loeme siin on väga suur roll pandud Kredexile. Neil puudub täna organisatsioon, inimesed, riskijuhtimine, et selliseid tooteid pakkuda, kuidas see saab olema, et ei tekiks kaost ja segadust?“ küsis Kallas.

Ta rõhutas, et abipakett on väga kallis ja see peab jääma lühiajaliseks, sest kaua ei pruugi Eesti nii suurte kuludega hakkama saada. „Kogu abipakett ikkagi saab olla lühiajaline, sest ta on riigi rahandusele koormav ja üli-üli kulukas. Kaua me niimoodi ikkagi kokku tuleme? Kui piirangute mõjul ka maksulaekumised vähenevad, siis see on halb,“ sõnas Kallas.

Reservid paberil