ERISAADE | Kaja Kallas: materjal Martin Helme umbusaldamiseks on koos

"Materjal on koos," ütles Kallas, et päevakorras on Martin Helme umbusaldamine. Veel antakse peaminister Jüri Ratasele ja Helmele võimalus selgitada riigikogu infotunnis Louis Freeh palkamise tagamaid.

Kallas kirjeldas, milles seisneb probleem: rahandusminister on välisluureameti ja väliministeeriumi soovitustele vastu läinud ning palganud Eestit esindama USA advokaadi, kellel on sidemed Kremli ja Vene rahapesijatega.

"Miks peaminister usaldab pigem korduvalt valetamisega vahele jäänud rahandusministrit ja mitte välisluureametit?" küsis Kallas retooriliselt. Vastus on tema sõnul selge: Helme on koalitsiooni kaalukeel ja valitsust hoitakse koos iga hinnaga. "Isegi, kui hinnaks on Eestile väga kahjulike otsuste tegemine või Eesti huvide tagaplaanile asetamine," kommenteeris Reformierakonna juht.

Kas umbusaldus läheks läbi, pole aga kindel. Selleks on Kallase sõnul vaja Isamaa parempoolsetel vaadata oma südametunnistust. "Üldiselt valitsused kukuvad siis, kui suhted valitsuses on täiesti katki. Praegu seda Isamaa juhtide ja koalitsioonipartnerite vahel näha ei ole. Seeder on öelnud, et EKRE light ongi nende tee," tõdes Kallas.

Ent sügisel on mitmeid olulisi hääletusi, mida Kallas nimetas väikesteks lahinguteks. Riigikogu peab otsustama, mis saab erakondade rahastuse järelevalve komisjonist, mis saab rahvahääletusest, mis saab välismaalaste piiramisest Eestis.

"Valitsuse tegevust iseloomustab see, et nad löövad ükshaaval puruks neid pirne, mis Eesti teed on seni valgustanud. Meie tugevused – avatus, õigusriik – neid punkte lööb koalitsioon puruks. Meie peame üksikute pirnide eest võitlema, et valgus säiliks," rääkis Kallas.

Veel on saates juttu Kallase positsioonist Reformierakonna juhina, tema eeskujudest poliitikas ja läbisaamisest Jüri Ratasega.

Esimese parteina avalikustas Kallas ka Reformierakonna kandidaadi Eesti presidendiks, kelleks on Kersti Kaljulaid.