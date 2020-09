ERISAADE | Kaitsekulud tõmbetuules. Helme surub kalleid oste, aga raua ülalpidamiseks raha pole

Vahur Koorits nõustus, et Helme pakutavate ostude juures on imelik ka see, et miskipärast ei taheta teha tavalist hankeprotsessi, kust selguks parim pakkuja. „On kummaline, et miks on järsku nii kiire, et ei saa teha tavalist hanget. Olgu, kui meil on vaja seda keskmaaõhutõrjet, siis pakkujaid on ju teisigi. Võiks tõesti teha hanke, see võtab aega. Aga ma ei näe ka praegu sedalaadi kriisi, et nüüd peaks kohe kiirustades midagi ostma hakkama. Kas on mõtet hakata tegema mingeid kummalisis tegevusi, mis võivad lõppkokkuvõttes minna väga kalliks, selle asemel, et teha neid rahulikus normaalses tempos, umbes nii nagu neid viimasel ajal tehtud on,“ märkis Koorits.

Kuid tema tõi seoses pakutavate suurhangetega välja teisigi küsimusi. Koorits märkis, et Eesti kaitsevägi on väga maaväe keskne, sest saab merel ja õhus loota liitlastele. „Mis puudutab vajaduse pilti, siis peame vaatama laiemat pilti, mis tähendab Eesti liitlassuhteid. Kaitseväe areng on olnu maaväe keskne. Seda on liitlastel kõige vähem ja liitlased tahavad seda kõige vähem aega. Lennukid, mis meid kaitseksid, ei pea üldse Eestisse tulla. Ka mereväe osas, mis peaksid Vene mereväega lahinguid, ei pea Eestisse tulema. Maavägi aga on see, et mehed ja masinad peavad olema füüsiliselt koha peal ja seda ei saa kaugelt teha,“ rääkis Koorits.

„Kui räägime keskmaa õhutõrjest ja rannikukaitsest, siis tähendab see natuke väljumist sellest, mida on seni tehtud. Üks kriitika koht on see et liitlased ise suudavad ise suures osas selle murega tegeleda. Kui pole tulnud väga tugevat signaali liitlaste poolt, et võtke see enda kätte, oleks vaja ikkagi küsida, kui prioriteetne see ikkagi on,“ püstitas ta küsimuse.