ERISAADE | Kaimar Karu tagasikutsumine: vastutustundetu käik, mille põhjuseks kriisiaja rahade jagamine?

"Ükskõik, mida täna öeldi, see, mis räägitakse, et tal on olnud pikki eriarvamusi välismaalaste osas või et ta erakonda ei astunud - kui see oleks tegelik probleem, siis oleks ta lahti lastud palju varem. EKRE stiilis on see, et nad oleks lõpparve palju varem teinud," arutles Poom.

"Ma arvan, et seesama õnnetu Bolt, küsimus, mismoodi hakatakse neid (kriisieelarve) rahasid jagama ja kellele, see oligi see reaalne sütik, mis keset kriisiaega, kus sellist vahetust... Ma ei kujuta ette, kui sul on kõige suurem torm, sa viskad ühe kaptenitest üle parda! Siin sai olla ainult üks põhjus. Ja see on rahas."

Nergi lisas, et talle tunduvad ausad EKRE juhi Mart Helme selgitused, kuidas Karu vaated ei haakunud piisavalt erakonna vaadetega. "Kui ma nüüd loen Mart Helme kommentaare, siis, ja ma pole EKRE toetaja, mulle tunduvad need suhteliselt sirgjoonelised ja ausad. Ütlevadki ausalt välja, et ei sobinud meie poliitiliste vaadetega, leidsime parema kandidaadi. Ja kui ma loen neid kommentaare, siis ma näen, et see asi on vindunud neil juba päris kaua, algusest peale."

Kuula saadet: