ERISAADE | Jüri Ratas: eriolukorra pikendamise otsust pole, sellele küsimusele saab vastata järgmisel nädalal

Kas me täna vaadates olukorda ja andmeid, mis meil on viiruse kohta, siis, kas võib öelda, et saime viimasel hetkel viiruse sabast kinni?



Eks see küsimus ole tagantjärgi tarkuse küsimus. Aga sellega eilset, üleeilset ega viimast kuud ei muuda. Teame, et COVID-19 tõrje komisjoni teadusnõukoda on kinnitanud, et erinevad piirangud, mis on tehtud, on vilja kandnud. Oleme suutnud seda viiruse levikut suutnud pidurdada, aga loomulikult mitte täiesti ära hoida. Samas näeme, et see ei ole eksponentsiaalse kasvuga, mis on tänasel hetkel oluline. Aga anda sellele täna hinnang, kas otsus tehti õigeaegselt, kas piirangud olid õiged, seda on veel vara öelda.

Näeme, mis toimub Euroopa suurtes riikides nagu Itaalia, Hispaania, aga ka väikemates riikides nagu Belgia. Me ei ole epideemia langusfaasis täna.

Kui hästi on inimesed kinni pidanud neist piirangutest? Eelmisel nädalal tulud huvitavad andmed liikuvusuuringuist, mida tegi statistikaamet koos mobiilsideoperaatoritega. Kas Eesti inimesed on hosti pidanud kinni piirangutest?



Kindlasti tahaksin avaldada väga suurt tunnustust Eesti inimestele. Väga suur osa meie kaaskodanikest on täna piirangutest tõsiselt kinni pidanud, 2+2 reeglist, kinni pidanud kodus püsimisest, lähikontaktide vältimisest ja käte pesemisest. Tuleb öelda ka väga suur tänu PPA-le, kaitseliidule ja teistele osapoolete, kes on aidanud infot kohale viia.

Kasutan võimalust öelda tänu ka ajakirjandusele, ekstra erameediale, sest info on olnud kogu aeg olnud ka teie kanalites, eesti- ja venekeelsetes kanalites ja sellest on olnud suur abi info kohale viimiseks.

See, et see on muutunud inimestele keeruliseks ja raskeks, on arusaadav. Piirangud pole ju igapäevased. Aga me peame seda täna tegema.

Kui rääkida liikuvusuuringust, siis see on tööle hakanud. Näeme, et inimesed on muutunud paiksemaks, inimesed liiguvad kodust välja väiksemas raadiuses, seega on andnud tulemusi.

Suur küsimus on inimestel, et kaua see kestab ja kaua piirangud on? Eile esines rahandusminister Martin Helme juba teatega, et arvestage piirangute kindla pikenemisega. Mis see seis on, mida te saate öelda: kas eriolukord pikeneb, kui kauaks? Või vaatate seda, kuidas saaks ka vähendada neid piiranguid?