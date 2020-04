ERISAADE | Jüri Luik: koroonakriisist oleme saanud ka ebameeldivaid õppetunde. Vene abi Itaaliale ja USA-le on puhas propaganda!

Väihaiglas on 20 intensiivravi kohta ja 40 tavaravi kohta, mis tõstab järsult Kuressaare haigla võimekust.

„Meie poolt lähevad kaasa mõned arstid ja õed, kuid valdavas enamuses pannakse meeskond kokku Kuressaare haigla meedikute baasil ja loomulikult ka neist ei piisa ja tuuakuse meedikuid ka teistest Eesti haiglatest sellesse kriisipiirkonda koroonaga võitlema.“

Kaitsevägi on panustanud ka oma varudega kriisi lahendamisse, eelkõige maskide jagamisega, aga ka muuga.

„Mul on hea meel, et meie ladudes olid märkimisväärsed varud. Eriti, mis puudutab politseid, sotsiaalministeeriumi valdkonda, siis me sõna otseses mõttes olime üks vähestest varudest või ladudest, kes sai Eestis isikukaitsevahendeid laiali jagada. See näitab ka seda, et need sõjaväe varud, mis on mõeldud sõjalise konflikt jaoks välisvaenlasega, siis tegelikul on need tsiviilkriisi tekkides on nad ka selles hästi kasutatavad,“ rääkis minister ja tõi esile, et lisaks kaitsevägi ehk kaitseliitlased aitavad Saaremaal ja piiril politseid.

Keegi ei tea veel, kuidas epideemia võib Eestis edasi areneda, kas kaitsevaldkond on valmis veel rohkem panustama, kui peaks piiranguid suurendatama või eraldama mõnda riigi piirkonda veel?

„Absoluutselt oleme valmis abistama igal mõeldavas viisil, sest meie käsutuses on ikkagi märgatavaid ressursse, eelkõige inimesi. Kaitseliit on vabatahtlik kaitseorganisatsioon ja loomulikult need kes tulevad kriisipiirkondadesse, tulevad sinna vabatahtlikult, aga kasutades ära eelnevalt väljaõpet ja kaitseliidu protseduure, Me oleme valmis, meil on lisaressursse. Kui tekib vajadus, siis kaitseliitlased on valmis täitama ka teisi ülesandeid. Selles pole mingit kahtlust,“ kinnitas Luik.

„Kaitseliidus on tuju ja meelsus väga töine, valmisolek tegutseda kriisi ajal. Ma meenutan, et kõik need õppused ja ettevalmistused, mida oleme teinud, ongi olnud mõeldud kriis ajaks. Usun, et kaitseliitlased saavad aru, et nüüd ongi see hetk, kus on vaja kaasa lüüa, sest riik kutsub osalema,“ lisas ta.