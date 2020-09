ERISAADE | Juhtiv haridusametnik utsitab õpetajaid klassi- ja koduõpet ühendama: pole nõus, et see ei ole võimalik

"Miks ta peaks meile praegu üle jõu käima?" küsis Lippin küsimuse peale, kas olukordades, kus koroonaviiruse levikust tulenevate soovituste tõttu näiteks pool klassist füüsiliselt koolis, teine pool nohusena kodus, võib tunni pidamine korraga klassiruumis ja selle otseülekanne kojujääjatele koolidele ja õpetajatele üle jõu käia.

"Enamikes koolides on õpetajal ju arvuti olemas. Küsimus on selles, et hankida veebikaamera, kõlarid, ühendada ära ja tegelikult nohuga kodus olijad saavad jälgida õpetajat, kes annab klassis tundi. Öelda, et ei ole võimalik - ma ei ole sellega nõus. See on mõtlemises kinni. Kas me oleme nõus natuke kastist välja mõtlema või mitte. Või samas - mis kastist me siin enam räägime?"

Kuidas asuvad koolid alanud õppeaastal käituma, kui tulevad koroonaviirusesse nakatumiste juhtumid? Kes neid olukordi lahendavad - koolid ise, omavalitsused, tervise- või haridusametnikud? Kas koolidele nii koroonaviiruse pidurdamiseks kui ka õppetööks antud juhendid võiksid olla selgemad? Kuula saadet: