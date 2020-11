ERISAADE | Järgmine haridusminister võib selguda täna õhtul või homme hommikul. Jaanus Karilaid: peaministril on see nimi juba olemas

"Ta peaks olema pädev, tal peaks olema poliitilist taipu," loetleb Karilaid Delfi Erisaates kriteeriume, mida uus haridusminister peaks täitma. "Peaministril on see nimi juba olemas. Täna õhtul või homme hommikul tuleb see nimi ka välja, kui vastav isik annab oma nõusoleku," lisab ta.

Keskerakonna haridusministrikandidaadi nime Karilaid ei hakanud välja ütlema. See on ta sõnul peaministri privileeg. Ent et asi oleks selgem, siis on kandidaat naine ning tuleb erakonna seest.

Mailis Repsi tagasiastumine tekitas aga pealtnäha koalitsioonis paksu verd. Reede õhtul kommenteeris sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) Repsi kritiseeriunud Mart Helme (EKRE) sõnavõtte inetuna ning lisas, et EKRE-l pole moraalset õigust teistele etteheiteid teha.

Karilaid seevastu ütleb, et Keskerakonnas võeti EKRE kriitikat väga rahulikult. "Me teadsime küll, kellega oleme koalitsioonis," sõnab ta. "Seda enam, et EKRE esimees Martin Helme sündmustele pipart ja soola peale ei visanud."

Karilaid arvab, et Reps tegi haridusministri ametist tagasi astudes õigesti. "Tõi sellega ka erakonna ja valitsuse tugevalt välja. Tegi riigimeheliku sammu," kirjeldab ta.

Otsus tagasiastumisest tuli Keskerakonna liikmetele aga üllatusena. "Pigem tundus, et tagasiastumine jääb uude nädalasse," selgitab Karilaid.