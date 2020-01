ERISAADE | Jaan Tootsi poliitkarjäär liigub kuristiku suunas ning pensionitõus on pigem riigiisade soovunelm

Saadet juhib Delfi toimetaja Karoliina Vasli, külalisteks Päevalehe ajakirjanik Vahur Koorits ning Delfi ajakirjanik Aleksander Pihlak.

Tartus toimus sel nädalal võimupööre, kui Reformierakond puksis kõrvale kauaaegse koalitsioonipartneri Keskerakonna. Pihlaku sõnutsi saabus oravapartei jaoks piir kätte, mil ei saanud enam koos jätkata. Selgub ka, et Monica Ranna toetus partei sees on suur - ta visati Keskerakonnast välja, aga mine tea, ehk ta isegi ennistatakse.

Vahur Koorits viitab, et Tootsil endal on seis kehv. "Arvestades, millise katastroofiga lõppes Tootsi sekendamine seal Tartu Keskerakonna ees, ei tahaks uskuda, et väga suurt pidu seal on..."

Lisaks on juttu ka pensionireformist. Kas tõesti saavad vabatahtlikult lahkujad raha kätte alles 2022. aasta hakul või hiljemgi? Paistab ka, et just pensionireformi jõustumise aja venimisega seoses on valitsusel näpud põhjas - pensionitõusuks kui selliseks tuleval aastal raha pole.

Saate lõpposas saab kuulata ka, mis ikka peitub Helmede ja Tanel Kiige vastasseisu taga.