ERISAADE | Jaak Joala samba püstitaja sooviks järgmist kuju Vello Orumetsale

Mõte Joalale monument teha sai alguse neli aastat tagasi, kui ajaloolased peilisid välja, et kuulus estraaditäht on Viljandis sündinud. „Kevadel mõtlesime, et nüüd on viimane aeg, kuna ümmargused aastad on – 2020,” viitab Aaltonen, et mullu oleks Joala saanud seitsmekümneseks.

„Ma pole ühtki inimest näinud, et ta sealt samba juurest lahkub nii, et tundeid ei teki,” tõdeb ta. Isegi peretüli on nähtud, kus mees ja naine Joala esteetika üle vaidlesid. „Ma arvan, et see kunst on selles mõttes väga õnnestunud,” lisab Aaltonen ning selgitab, et kunsti eesmärk peakski olema ühiskonnas vaidlust tekitada.

Poleemika kuju ümber päädis selle nädala alguses Viljandi linnavalitsuse vineerkastiga. Joala sammas pandi peitu. „Mina sammast kasti ei oleks pannud,” kommenteerib Aaltonen. Ent muud lahendust seni, kuni ta vaidluses Maire Joalaga kokkuleppele ei jõua, ka silmapiiril pole. „Kui on vaja kohtusse minna, siis tuleb seda ka mõelda,” nendib samba püstitaja.

Teisipäeval kohtus Aaltonen Joala esindajatega ja sõnab, et teeb uue nädala alguses Joalale ettepaneku, kuidas võiks sammast muuta. „Meil oli väga soojahingeline kokkusaamine, nõupidamine. Saime mitmetest asjadest ühise arvamuse ja natukene saime aru, mida teineteiselt tahame. Peab meeles pidama, et tegelikult Mati Karmin on selle kuju autor ja ilma tema nõusolekuta mingeid muudatusi ei saa teha,” ütleb ta. Ettepaneku täpsemat sisu Aaltonen ei kommenteeri.

Tagantjärele tarkusena möönab Aaltonen, et kui eelmisel aastal poleks kuju püstitamisega nii kiireks läinud, oleks praegu ehk ka vähem vaidlemist. Võimalik aga, et vigadest saab õppida ning Joala samba püstitamine ei jää Aaltonenile viimaseks. Ta sõnab, et tulevikus võiks Viljandis kuju olla ka linnas sündinud ja üles kasvanud Vello Orumetsale.

„Sellel aastal ei jõua teha, siis on jälle seesama, et konkurssi ei ole olemas. Aga mulle meeldiks see idee, et kujud on interaktiivsed, mitte ainult marmorist istuvad kujud. Miks ei võiks Viljandis olla suurte lauljate ja muusikainimeste kujusid? Kindlasti see on üks põhjus jälle Viljandisse tulla,” sõnab Aaltonen.