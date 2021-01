ERISAADE | Jaak Aab võimukõnelustest: täna üritatakse kokku leppida, kuidas ministeeriumite juhtimine jaotatakse

Aab rõhutab, et koolide avamine on teadlik valik. "Selge, et koroonaviiruse leviku olukorras mõjusaim asi on kontaktide vältimine. Mis aga puudutab haridust, kõik piirangud tähendavad, et lüngad kuhjuvad. See on pikas perspektiivis väga kahjulik. Sellepärast teadusnõukoda on alati soovitanud, et vähem piiranguid koolide suhtes," räägib ta ja viitab, et valitsus ongi otsustanud, et pigem piirangud teistes valdkondades (näiteks meelelahutus - toim).

Edaspidi jälgitakse, kuidas arenguid on, kas tekib koolides suuremaid koldeid. Aab räägib, et vajadusel saab siis ka piirkonniti koole sulgeda või ka klassikaupa distantsõppele. "Peame tegema kõik, et kontaktõpe saaks toimuda," sõnab ta ja lisab, et usub, et praeguseks on erinevad piirangud omanud effekti. "Ei toimunud viiruse plahvatuslikku levimist, edasi tuleb olukorda jälgida.

Nädala alguses olid koalitsioonikõnelustel laual haridusteemad. Opositsioonis olles on Reformierakond tagunud trummi - haridus eestikeelseks! Nüüd lepiti kokku tunduvalt leebemas lähenemises, tehakse tegevusplaan ning esmalt siht alushariduse eestikeleestamisel. Aab ütleb, et nad üritasid Reformierakonnale selgeks teha, et pole loogiline ja võimalik, et panna hariduse eestikeelestamisele tähtaeg - olgu see siis kaks, kolm või viis aastat. "Jõudsime järelduseni, et kui riputame sunnikirve pea kohale, siis võime ära rikkuda vabatahtliku soovi eesti keelt eesti keeles õppida," sõnab ta ja viitab, et muutuste teekond on pikem ja vajab suuremat rahalist ressurssi. "Leppisime kokku, et teeme konkreetse tegevuskava. Oleme nõus rohkem panustama ja nii suudame protsessi kiirendada."

Tema sõnutsi on ehk kevadel võimalik arutada sellegi üle, kas riigi rahaline seis lubab õpetajate palgatõusu.

Arutelul jäi peale teinegi Keskerakonna seisukoht ehk maksusüsteemi puudutav. Selle lõhkumist ei tule ning jätkatakse Keskerakonna kujundatud süsteemiga. Kuigi see ametlikult seda nime ei kanna, on Eestis põhimõtteliselt astmeline tulumaks. Kelle valitsus tulevane ikkagi on, Keskerakonna juhitav? Aab nendib, et praegust süsteemi eriti muutma ei hakata, kuid viitab, et läbi läheb ka Reformierakonna algatusi. "Paljud üldised põhimõtted on erakondadel ka sarnased. Eriarvamusi on maksupoliitikas ning koolide küsimuses. Väga suuri muutusi kriisiolukorras esile kutsuda poleks ka ratsionaalne ja loogiline."