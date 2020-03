ERISAADE | Jaak Aab: maskidega on maailmas sõjaseisukord! Lisatellimuse ostsid Hiinast head Eesti inimesed

„Praegu on selline info, et Hiina tarnija täpsustab, mis neil koos on, et seda esimese lennuki peale ära paigutada ja tõenäoliselt on neil see kaup valmis reedel. Nii nad ütlevad. Ag mina ei julge ühtegi tähtaega praegu 100% maha öelda. Ehk siis nii nagu ma ütlesin, üritame selle kätte saada sel nädalal ja esialgu märgid näitavad nii,“ lisas ta siiski.

Aab seletas kohe ka seda, et riigi suurhange pole ainus, millega tegeletakse. On rida väiksemaid, mis on samuti sõlmitud ja töös ja mille laekumist oodatakse.

„Selgitan veel süsteemi – kõik haiglad ja asutused üritavad hankida ka ise. Kuid kõik tavalised lepingupartnerid on lihtsalt läbi lõigatud. Aga muidugi nad midagi saavad. Aga seni kui me ei saa suuremat kogust (kogu riigile), siis hoiame silma peal ka sellel, kui palju kellelgi on.“

„Näiteks eile ma suhtlesin PPA peadirektoriga ja küsisin, et kuidas ta hakkama saab. Neil on täiendavad tulnud Saaremaa eriolukord, mis nõuab suuremaid ressursse. Kõigil on seda ressurssi vaja ja ta kinnitas, et maskid peaks olema nädalaks. Aga keegi ei oska prognoosida praegu ka seda maskide kulu, sest olukord muutub kogu aeg..“

Aga eile Elmar Vaher oli siinsamas erisaates ja ütles, et maskidega varustatus on politseil ikka väga kriitiline – jätkub vaid kaheks-kolmeks päevaks?

Aab rääkis, et probleem lahendatigi päeva peale. „Ma vestlesin temaga peale [eile hommikust saadet] ja lahendasime PPA probleemi ära. Neile oli antud terviseameti poolt üks kogus. Aga kuna terviseamet jälgib ja tervishoiuteenuste asutuste kriitilist seisu ja see oli antud mõttega, et kui PPA saab juurde, siis tagastab koguse. Aga otsustasime nii, et keegi seda tagasi küsima ei hakka, arvestades kriitilist olukorda. Ja üritame siis terviseameti varud kompenseerida mujalt ja palju suuremates kogustes.“

„Tulles tagasi siis tarnete juurde on [suurele Hiina hankele] lisaks rahandusministeeriumi allkirjaga sõlmitud lepingud kolme tarnijaga ja üks on veel PERH-i hange, kust üritatakse hankida ka teistele haiglatele. Ja see hange on viibinud, kuna ei saada kogust kokku. Alguses oli info, et ehk saadakse neljapäeval kokku, siis oli info, et pühapäeval. Praegu on võimalus, et ka selle nädala sees on ka see hange koos. Seal on ka transport organiseeritud ja loodame, et tuleb. See hange on Hiinast.“