ERISAADE | Ivari Padar maasikakasvatajate töökäte hädast: põllumeeste narrimine on tülgastav, lõpetaks selle ära!

Sõda piiri tagant hooajatööle tulevate marjanoppijate pärast on valitsuse ja maasikakasvatajate vahel läinud erakordselt tuliseks. Delfi „Erisaate“ otseliinil on endine põllumajandusminister, ise maamajandusega sina peal olev riigikogulane Ivari Padar, kes kutsub tungivalt valitsust lõpetama ülbet ja üleolevat suhtumist põllumeestesse ja keskenduma saagi päästmisele. Padar kinnitab, et põllumehed ja maasikakasvatajad otsivad kohalikke inimesi appi, kuis jaksavad. Aga kogu arenenud maailmas on paratamatuseks hooajatööliste kaasamine ka piiride tagant riikidest, kus vabu töökäsi üle on. Sotsiaaldemoraadist riigikogulane leiab, et sel suvel Eesti töökätega saake ei päästa, küll aga ennustab ta, et tuleval aastal võik oma inimeste huvi maa töödel kaasa lüüa olla juba palju suurem. Padar peatub ka EKRE retoorikal võõrtööliste teemal, kus tema sõnul paistab välja võõraviha. Samuti leiab ta, et kui siseminister Mart Helmel on maasikakasvatajate maksude maksmisele etteheiteid, on see ju rahandusminister Martin Helme töö kontrollida ometi. Saatejuht on Raimo Poom.



Kuidas olukord tegelikkuses maasikakasvatajate ja tööjõuga on?

Mure on nagunii. Maasikakasvatajad teevad 11 kuus aastas tööd ja valmistud pooleteiseks kuusk, et saaks koristada. Tänasel juhul on ääretult lahtine ja ebastabiilne olukord, mis tööjõuturul on.

Tean selgelt, et maasikakasvatajad on teinud väga suuri pingutusi, et kasutada ära omasid inimesi, kes võiksid tulla. Aga võibolla järgmisel suvel on asi pigem sellises küpsuses, et Eesti inimene on nõus tulema, kohapeal olema ja maasikaid korjama.

Aga praegusel juhul, kus jaanipäevaks ennustatakse suuremat maarjakorjet, on risk suur, et mari jääb põllule.

Selle kevade eripära on selline külm ilm ja pigem ei tule siin hüppelist valmimist juuni keskel ehk siis korje algab jaanipäevast. See mängib positiivselt. Ehk kui EL-i piirid lähevad 15. juunist lahti, siis teatud lisainimeste võimalust on.

Aga mure on suur ja inimesed on väga häiritud üleolevast suhtumisest. Põllumajandus on väärikas tegevusala ja läbi aegade on põllumajandust ju uutele radadele juhitud. Näiteks just nende inimestel, kel on vähe maad, aga palju initsiatiivi. Neil pole tuhandeid hektareid, vaid on näiteks kümme. Siis oleme ise soosinud seda, et ka väiksematel territooriumitel oleks võimalik iseend ära majandada ja põllumajandust mitmekesistada, et suurte teraviljaväljade vahel on ka aiandussektori esindajad, maasikakasvatajad. Tänasel juhul see ülbe ja üleolev suhtumine neisse tublidesse Eesti inimesesse, kes seal tegutsevad, see on ülekohtune.