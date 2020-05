ERISAADE | Isamaa riigikogulane: EKRE käigud Rail Balticu ja põllumeeste vastu teevad murelikuks ja pole viisakad

Nädal aega käib suuremat sorti trall põllumajanduse ja maasikakasvatajate ümber. Arusaadavalt on siin välistööjõu teema, mis EKRE-le ei meeldi. Aga teisalt on ka põllumajanduse teema, mis on eestlastele hingelähedane ja oluline. Isamaa on ka suhteliselt vaikne olnud – mis vaade teil seespool on – kas niisugune äkiline maasikakasvatajate raputamine on põhjendatud või tuleks siin võtta tuure maha ja rahulikult asju arutada.



Eks see välistööjõu temaatika ole kantud riigi ja rahvuse säilimise temaatikast. Meie erakonna sees on diskussioonid olnud alati kannustatud sellest, kui palju Eesti kannatab välja. Kui palju võib siin olla eestlasi, kui palju võiks olla muulasi, et me ühel hetkel ei avastaks, et oleme oma riigis tegelikult vähemuses. Eks need tendentsid üle maailma on avaldunud ja see on rahvastikupoliitika vundament, millest lähtuda.

Nüüd aga see probleemistik, mis puudutab tööjõudu on kindlasti üks osa suurest probleemist. Aga mind on õpetatud nii, et elus tuleb väärtustada teiste tehtud tööd. Kui inimene on loonud midagi – on see maasikakasvataja, ehitaja, murukülvaja, siis seda tööd tuleb austada. Riigi vaates on sama küsimus: kui oleme pidevalt rääkinud sellest, et regionaalselt tuleb Eestit tasakaalustada, on see metsandus või põllumajandus, mida maal viljeletakse, siis kõik need kannapöörded, mida kriisis ajal väga resoluutselt pole ühelt poolt viisakad ega ka efektiivsed. Investeeringud on tehtud, välisturg paneb asjad paika, tööjõu vaba liikumine on olemas. Minna täna ütlema, et makske rohkem palka, küll siis saate, on küüniline, sest majanduse muutused nii ei käi.