ERISAADE | Irja Lutsar: eriolukorra kehtestamine ei ole laualt maas. Maskide kandmisel ärge oodake valitsuse otsuseid

Lutsar ütles, et teadusnõukoda koguneb praegusel kriitilisemal ajal esmaspäeviti ning tihti minnakse üle 1,5-tunnisest ajast, mis kohtumiseks on ette nähtud. Lutsari sõnul on kevadest palju õpitud. Eriolukorra kehtestamine ei ole seekord mitte esimene vaid viimane samm. See ei ole aga teema, mis oleks laualt maas. Samas rõhutab ta, et tavainimene ei peaks oma pead vaevama võimalike uute piirangutega. Kui me kõik käitume mõistlikult, siis uusi piiranguid ka ei tule.

Erisaade sai salvestatud veidi pärast seda, kui selgus, et terviseamet on edastanud varem statistikat vaid esmatestimiste kohta. Korduvtestitud jäeti välja, et ei tekiks segadust. Lutsar ei osanud statistika segadusest veel rääkida, kuid ütles, et kindlasti ei peaks uuesti testimisele jõudvaid inimesi stastistikast välja jätma.

Irja Lutsar räägib podcastis kevadel saadud olulisematest õppetundidest ja sellest, kuidas peaks suhtuma maski kandmisesse. Lutsar oli esmaspäeval rõõmus vaktsiiniuudise üle, kuid pikk tee on veel minna selle esimeste doseerimisteni.





